［気象概況］

前線が、日本海から東北地方にのびており、日本海では前線上の低気圧が東へ進んでいます。前線は１８日夜にかけて、東日本や西日本の太平洋側へ南下するでしょう。東北地方から西日本では、上空の寒気や前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。





［雨の予想］東北地方から西日本では、雷を伴い激しい雨が降っている所があります。１８日は、東日本から西日本では雷を伴い非常に激しい雨の降る所があるでしょう。１８日６時から１９日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、東北地方 ８０ミリ関東甲信地方 １００ミリ北陸地方 １００ミリ中国地方 １２０ミリ九州北部地方 １００ミリ［防災事項］東北地方と北陸地方では１８日は、土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。東日本から西日本では１８日は、大雨に注意・警戒してください。また、東北地方から西日本では、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。