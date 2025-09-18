女優の大竹しのぶ（68）が18日までに、自身のインスタグラムを更新。「素敵な青年」という俳優とのツーショットを披露した。

大竹は「今日も『スピーカーズコーナー』に沢山のメッセージをありがとうございました」と自身がパーソナリティーを務めるラジオ番組に触れ、「今回は橋本淳さんがゲストに来てくれて、色々なお話をしました」とNHKの連続テレビ小説や大河ドラマにも出演した俳優・橋本を紹介。

肩を寄せ合うツーショットを載せ、「もうすぐ幕が開くあっちゃんの芝居のことや、役者のことや、一緒に共演した舞台『ザ・ドクター』の時のことなど。話が止まらずエンディングまでいてもらってしまった」と振り返った。

さらに「本当にお芝居が大好きで、頭が良くて、素敵な青年です」と印象を明かし、「あっちゃんのお芝居、絶対に行かなくちゃ。その前に自分の芝居、『リア王』を完成させなくちゃ。まだまだまだまだまだだあ 明日も頑張ります！！」とつづった。

この投稿にフォロワーからは「お二人可愛い」「好きなお二人〜！」「とっても素敵」「お芝居の話、楽しかったです」などの声が寄せられている。