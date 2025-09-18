田中みな実、『VOCE』で「ガチすっぴん初公開！」 40歳間近も“美の進化”止まらず
俳優の田中みな実（38）が、22日発売の美容雑誌『VOCE』11月号（講談社）の通常版表紙に登場する。
【表紙カット】40歳間近も圧倒的な美を見せつける田中みな実
今回は、全13ページに及ぶ「進化し続ける田中みな実Beauy2025」大特集。同誌の取材中には「もうすぐ40歳なので」という発言が飛び出すも、美の進化が止まらない田中。そんな“ずっとキレイ”の秘訣について、田中が最新美容事情を紹介している。
特集の最初には、一切修正のない「ガチすっぴん初公開！」を届ける。さらに「スキンケア以外、本当は何やってるの？を全部見せ」では田中がガチで通っている美容スポットにVOCEが完全密着。また、老けてみえたりケバくみえたりといろいろと難しい「大人のベストメイク研究」、最後には、「進化し続ける田中みな実インタビュー＆読者からのお悩み相談」と盛りだくさんとなっている。
なお、増刊表紙はSnow Manの渡辺翔太が飾った。
