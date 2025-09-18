「＝LOVE」の山本杏奈さんが始球式に登場

■阪神 6ー1 広島（17日・マツダスタジアム）

人気アイドルグループ「＝LOVE（イコールラブ）」のメンバーである山本杏奈さんが17日、マツダスタジアムで行われた広島-阪神戦の始球式に登場。悪天候で試合開始が1時間以上遅れたが、大役を務めた山本さんに「めっちゃかわいかった」「大好きだよ」とファンも歓喜していた。

山本さんは松山竜平外野手と同じ「55」番のユニホームに赤いスカート姿で登場。雨による影響があったのか、左足を大きく上げて投じた一球は大きくそれて、打席に入った近本の背後を通過する“暴投”に。しかし、笑顔で役目を全うした山本さんにスタンドからは温かい拍手が送られた。

山本さんは広島県出身で大のカープファン。プライベートでもたびたび観戦しており、7月5日の巨人-広島戦では東京ドームのバックネット裏で応援する姿がファンの間で話題となっていた。

始球式を見守ったファンは「山本杏奈ちゃん可愛すぎて死ぬ」「惑星一可愛い」「始球式見れてよかった」「背番号が松山なのおもろい」「笑顔あふれる大役でした」「雨で1時間待機した後の始球式お疲れ様でした」「広島の誇り」などと盛り上がりを見せていた。（Full-Count編集部）