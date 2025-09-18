トレンドの花柄に秋も注目！ 個性豊かな“フラワーモチーフ”アイテム5選

2025年春夏の一大トレンドに浮上した花柄に、秋も注目！ 大胆でキャッチーなものから、可憐でフェミニンなものまで。印象の異なる、個性豊かなフラワーモチーフを集めました。

レース生地に映える真っ赤な花

ボレロ\22,000 パンツ\30,800 ミニドレス\31,900（以上ロドリリオン/ネペンテス ウーマン トウキョウ TEL. 03-5962-7721）

ブランドオリジナルの刺繍風花柄レース生地を取り入れたアイテムが登場。ショート丈が特徴的なボレロは、キャミソールやワンピースと重ねるのにぴったり。ボトムスはさらりとした肌触りで清涼感があり、ストレッチが利いているため、着心地も文句なし。レース生地から覗くヘルシーな肌見せや、インナーとのカラーコーディネートを楽しみたい。

どこかノスタルジーな淡く優しい色合い

ブラウス\57,200 パンツ\59,400（共にルール ロジェット/バウ インク TEL. 070-9199-0913） スニーカー\15,400（コンバース/コンバースインフォメーションセンター TEL. 0120-819-217）

繊細な色の重なりが可憐で、シルエットも美しい。

オランダから届いたハッピーな一着

パンツ\30,800（ポム アムステルダム/ジャック・オブ・オール・トレーズ プレスルーム TEL. 03-3401-5001） ローファー\39,600（カンペール/カンペールジャパン TEL. 03-5412-1844） トップス\19,800（シー/エスストア TEL. 03-6432-2358）

大胆な花柄とサイドラインがアクセント。

卓越した技術が織りなす美しいシューズ

\62,700（シー ニューヨーク/S＆T TEL. 03-4530-3241）

『Sea New York』がスペインを拠点とする『Flabelus』と初タッグを組んだ一足。美しい刺繍をはじめ、細部にまで職人のクラフトマンシップが見事に反映されている。

ラフな印象でありながら愛らしさのあるデザイン

ジャンパー\34,000 パンツ\21,000（共にボクボク/ピーアールワントーキョー TEL. 03-5774-1408）

“プレゼントのような服”を生み出す韓国発ブランド。小花柄が可愛らしいジャンパーは、裾がフリルになっていて存在感大。