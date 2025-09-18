アディダスがアウディF1チームの新たなオフィシャルパートナーシップ契約！コラボレーションコレクションも登場
アディダスが、2026年より新しく発足するアウディ F1チームとオフィシャルパートナーシップ契約を締結したと発表した。パートナーシップは複数年にわたり継続される。
本パートナーシップでは、アウディ F1チームのドライバー、メカニック、そしてチーム全体のために、アディダスとアウディ F1チームが共同開発を行い製作した高性能かつスタイル重視の製品を制作する。実際にチームへ貢献するだけでなく、コレクションとして一般向けにも展開されるという。
新チーム発足という記念すべきタイミングで、アウディ F1チームの初レースとなる試合を、フットウェア、アクセサリー等、豊富なコレクションをアイテムを身につけて応援してみるのも一興だ。実際に販売されるコレクション「アディダスｘアウディ F1チーム」の第一弾は、アディダス オンラインショップ、アディダス アプリ、アディダス直営店舗、その他全国のアディダス取り扱い店舗にて、シーズン開幕目前となる2026年2月より発売予定となっている。
