¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤¬¡ÖÅÁÀ÷¤¹¤ë¡×¡©»²À¯ÅÞ»ÔµÄ¤ÎÈ¯¸À¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á°±Æ¶Á¤À¤È¸À¤¤ÀÚ¤ì¤ë¥ï¥±¡£10ÂåLGBT¤ÎÈ¾¿ô¤¬¼«»¦¤ò¹Í¤¨¤ë¼Ò²ñ¤Ç
¡¡2025Ç¯9·î12Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÆáÇÆ»ÔµÄ²ñ¤Î°ìÈÌ¼ÁÌä¤Ç¡¢7·î¤Î»ÔµÄÁª¤Ç¥È¥Ã¥×ÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»²À¯ÅÞ¤ÎÏÂÅÄ·½»ÒÆáÇÆ»ÔµÄ¤ÎÈ¯¸À¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÏÂÅÄ»ÔµÄ¤Ï¡¢ÆáÇÆ»ÔÆâ¤Î³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤Ç¤ÎLGBT¶µ°é¤Î¼Â»Ü¾õ¶·¤ä¡¢¾®Ãæ³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Î»ùÆ¸À¸ÅÌ¿ô¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÃæ¤Ç¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤ÎÀ¼«Ç§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅÁÀ÷¤¹¤ë¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï»Ù±ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼£ÎÅ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ñ»Ý¤ÎÈ¯¸À¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤È¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤ËË¡Åª¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿ÀÊÌ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÀÊÌ¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÏÂÅÄ»ÔµÄ¤ÎÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ë»ÔÌ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¹³µÄ¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÁÌä¤ò¤·¡¢¤½¤Î¤É¤³¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥ì¥º¥Ó¥¢¥óÅö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤êLGBTQ¡Ü¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¿®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥¿¡¼¡¦»³ùõÊæ²Ö¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤ÀÌäÂêÈ¯¸À¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡©
¡¡ÆáÇÆ»ÔµÄ²ñÄêÎã²ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÏÂÅÄ·½»Ò»ÔµÄ¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¡ÖÀÅª»Ø¸þµÚ¤Ó¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñÌ±¤ÎÍý²ò¤ÎÁý¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡×¡ÊÄÌ¾Î¡¦LGBTÍý²òÁý¿ÊË¡¡Ë¤¬Ì¤À®Ç¯¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·üÇ°¤ò¼¨¤·¡¢»ÔÆâ¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤Ç¤ÎLGBT¤Ë´Ø¤¹¤ë¶µ°é¤Î¼Â»Ü¾õ¶·¤òÌä¤¦Ãæ¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö³Ø¹»¤ÇLGBT¶µ°é¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤ÎÀ¸ÅÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢É¬Í×¤ÊÂÐ±þ¤Ï¿´¤ÎÀÊÌ¤Ë´ð¤Å¤¯ÇÛÎ¸¤è¤ê¤â¡¢¿´¤Î½ý¤ò¼£ÎÅ¤Ç¤¤ë¿´Íý»Î¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤ê¡¢ÇÛÃÖ¤·¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ï¤¹¤°¤Ë³È»¶¤µ¤ì¡¢ÀÅª¾¯¿ô¼Ô»Ù±çÃÄÂÎ¤äÅö»ö¼Ô¡¢¶µ°é´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤«¤é¤Ï¡¢¡Öº¹ÊÌÅª¡×¡ÖÌµÍý²ò¡×¡Ö²Ê³ØÅªº¬µò¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£ÏÂÅÄ»ÔµÄ¼«¿È¤Ï¼èºà¤ËÂÐ¤·¡Öº¹ÊÌ¤ò¤·¤¿³Ð¤¨¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¼áÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«Ê¬¤Ç¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤°°Õ¤Î¤Ê¤¤ÊÐ¸«¤äº¹ÊÌ¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¥¢¥ó¥³¥ó¥·¥ã¥¹¥Ð¥¤¥¢¥¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤È¤¨ËÜ¿Í¤Ë¼«³Ð¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Åö»ö¼Ô¤ò¿¼¤¯½ý¤Ä¤±¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢µÄ²ñ¤È¤¤¤¦¸ø¤Î¾ì¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤Ï°ìÁØÂç¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¡À¼«Ç§¤äÀÅª»Ø¸þ¤Ï¡ÖÅÁÀ÷¤·¤Ê¤¤¡×
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¶¯¤¯ÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÅÁÀ÷¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤Ç¤¹¡£ÏÂÅÄ»ÔµÄ¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤È¤¤¤¦¸Ä¿Í¤ÎÀ¼«Ç§¤¬¤Þ¤ë¤ÇÉÂ¸¶ÂÎ¤Î¤è¤¦¤Ë´¶À÷¤·¡¢¹¤¬¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¸í¤Ã¤¿Ç§¼±¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼Ò²ñÅª¤Ë¼«¿È¤¬Ë¾¤àÀ¤ÇÀ¸¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¸Ä¿Í¤ÎÆâÌÌ¤Ë´ð¤Å¤¯À¼«Ç§¤Ç¤¢¤ê¡¢¶µ°é¤ä³°Éô¤«¤é¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÁý¤¨¤¿¤ê¡×¡ÖÅÁÀ÷¤·¤¿¤ê¡×¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÈ¯¸À¤Ï²Ê³ØÅªº¬µò¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼Åö»ö¼Ô¤ÎÂº¸·¤òÃø¤·¤¯½ý¤Ä¤±¤ë¡¢¶Ë¤á¤Æº¹ÊÌÅª¤Ê¸ÀÆ°¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¸í²ò¤Ï¡¢Â¾¤ÎLGBTQ¡Ü¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ÀÀâ¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖÆ±Àº§¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤éÆ±À°¦¼Ô¤¬Áý¤¨¤ë¡×¡Ö¾¯»Ò²½¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÄ¥¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢°ÛÀ°¦¼Ô¤¬Æ±À°¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ÀÅª»Ø¸þ¤äÀ¼«Ç§¤Ï¶µ°é¤äÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÁý¤¨¤ë¡×¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¤¢¤êÊý¤ò¡Ö¶ºÀµ¡×¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÏÂÅÄ»ÔµÄ¤¬»öÁ°ÄÌ¹ð½ñ¤Ç¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Î»ùÆ¸À¸ÅÌ¿ô¤ä¤½¤Î¿ä°Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿¤³¤È¤â¡¢¡ÖÅÁÀ÷¡×¤È¤¤¤¦¸í²ò¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¤â¤Î¤È¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤«¤é¤â¡¢ÏÂÅÄ»ÔµÄ¤¬¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼Åö»ö¼Ô¤ò¡ÖÆÃ¼ì¤ÊÂ¸ºß¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¿Í¿ô¤äÁý¸º¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë»ÑÀª¤Ï¡¢¡ÖÅÁÀ÷¤¹¤ë¡×¡ÖLGBT¶µ°é¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸í¤Ã¤¿Ç§¼±¤òÊä¶¯¤·¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÏÂÅÄ»ÔµÄ¤Ï¡¢ÆáÇÆ»ÔÆâ¤Î³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤Ç¤ÎLGBT¶µ°é¤Î¼Â»Ü¾õ¶·¤ä¡¢¾®Ãæ³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Î»ùÆ¸À¸ÅÌ¿ô¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÃæ¤Ç¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤ÎÀ¼«Ç§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅÁÀ÷¤¹¤ë¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï»Ù±ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼£ÎÅ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ñ»Ý¤ÎÈ¯¸À¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤ÀÌäÂêÈ¯¸À¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡©
¡¡ÆáÇÆ»ÔµÄ²ñÄêÎã²ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÏÂÅÄ·½»Ò»ÔµÄ¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¡ÖÀÅª»Ø¸þµÚ¤Ó¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñÌ±¤ÎÍý²ò¤ÎÁý¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡×¡ÊÄÌ¾Î¡¦LGBTÍý²òÁý¿ÊË¡¡Ë¤¬Ì¤À®Ç¯¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·üÇ°¤ò¼¨¤·¡¢»ÔÆâ¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤Ç¤ÎLGBT¤Ë´Ø¤¹¤ë¶µ°é¤Î¼Â»Ü¾õ¶·¤òÌä¤¦Ãæ¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö³Ø¹»¤ÇLGBT¶µ°é¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤ÎÀ¸ÅÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢É¬Í×¤ÊÂÐ±þ¤Ï¿´¤ÎÀÊÌ¤Ë´ð¤Å¤¯ÇÛÎ¸¤è¤ê¤â¡¢¿´¤Î½ý¤ò¼£ÎÅ¤Ç¤¤ë¿´Íý»Î¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤ê¡¢ÇÛÃÖ¤·¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ï¤¹¤°¤Ë³È»¶¤µ¤ì¡¢ÀÅª¾¯¿ô¼Ô»Ù±çÃÄÂÎ¤äÅö»ö¼Ô¡¢¶µ°é´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤«¤é¤Ï¡¢¡Öº¹ÊÌÅª¡×¡ÖÌµÍý²ò¡×¡Ö²Ê³ØÅªº¬µò¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£ÏÂÅÄ»ÔµÄ¼«¿È¤Ï¼èºà¤ËÂÐ¤·¡Öº¹ÊÌ¤ò¤·¤¿³Ð¤¨¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¼áÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«Ê¬¤Ç¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤°°Õ¤Î¤Ê¤¤ÊÐ¸«¤äº¹ÊÌ¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¥¢¥ó¥³¥ó¥·¥ã¥¹¥Ð¥¤¥¢¥¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤È¤¨ËÜ¿Í¤Ë¼«³Ð¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Åö»ö¼Ô¤ò¿¼¤¯½ý¤Ä¤±¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢µÄ²ñ¤È¤¤¤¦¸ø¤Î¾ì¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤Ï°ìÁØÂç¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¡À¼«Ç§¤äÀÅª»Ø¸þ¤Ï¡ÖÅÁÀ÷¤·¤Ê¤¤¡×
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¶¯¤¯ÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÅÁÀ÷¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤Ç¤¹¡£ÏÂÅÄ»ÔµÄ¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤È¤¤¤¦¸Ä¿Í¤ÎÀ¼«Ç§¤¬¤Þ¤ë¤ÇÉÂ¸¶ÂÎ¤Î¤è¤¦¤Ë´¶À÷¤·¡¢¹¤¬¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¸í¤Ã¤¿Ç§¼±¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼Ò²ñÅª¤Ë¼«¿È¤¬Ë¾¤àÀ¤ÇÀ¸¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¸Ä¿Í¤ÎÆâÌÌ¤Ë´ð¤Å¤¯À¼«Ç§¤Ç¤¢¤ê¡¢¶µ°é¤ä³°Éô¤«¤é¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÁý¤¨¤¿¤ê¡×¡ÖÅÁÀ÷¤·¤¿¤ê¡×¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÈ¯¸À¤Ï²Ê³ØÅªº¬µò¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼Åö»ö¼Ô¤ÎÂº¸·¤òÃø¤·¤¯½ý¤Ä¤±¤ë¡¢¶Ë¤á¤Æº¹ÊÌÅª¤Ê¸ÀÆ°¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¸í²ò¤Ï¡¢Â¾¤ÎLGBTQ¡Ü¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ÀÀâ¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖÆ±Àº§¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤éÆ±À°¦¼Ô¤¬Áý¤¨¤ë¡×¡Ö¾¯»Ò²½¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÄ¥¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢°ÛÀ°¦¼Ô¤¬Æ±À°¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ÀÅª»Ø¸þ¤äÀ¼«Ç§¤Ï¶µ°é¤äÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÁý¤¨¤ë¡×¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¤¢¤êÊý¤ò¡Ö¶ºÀµ¡×¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÏÂÅÄ»ÔµÄ¤¬»öÁ°ÄÌ¹ð½ñ¤Ç¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Î»ùÆ¸À¸ÅÌ¿ô¤ä¤½¤Î¿ä°Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿¤³¤È¤â¡¢¡ÖÅÁÀ÷¡×¤È¤¤¤¦¸í²ò¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¤â¤Î¤È¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤«¤é¤â¡¢ÏÂÅÄ»ÔµÄ¤¬¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼Åö»ö¼Ô¤ò¡ÖÆÃ¼ì¤ÊÂ¸ºß¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¿Í¿ô¤äÁý¸º¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë»ÑÀª¤Ï¡¢¡ÖÅÁÀ÷¤¹¤ë¡×¡ÖLGBT¶µ°é¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸í¤Ã¤¿Ç§¼±¤òÊä¶¯¤·¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£