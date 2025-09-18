2025年「シルバーウィーク海外旅行先」ランキング1位は？ 昨年から大躍進の国も。人々の“意外な行動”が明らかに
新卒から18年半、テレビ朝日のアナウンサーとして、報道、スポーツ、バラエティなど多岐にわたる番組を担当してきた大木優紀さん（44歳）。
40歳を超えてから、スタートアップ企業である「令和トラベル」に転職。現在は、令和トラベルが運営する旅行アプリ「NEWT（ニュート）」の広報、まさに「会社の顔」として活躍中です。
16回目となる今回は、シルバーウィークの世の中の動向を綴ります（以下、大木さんの寄稿）。
◆シルバーウィークの過ごし方、みんなはどうしてる？
みなさん、シルバーウィーク、どのように過ごされていますか？
「シルバーウィーク」という言葉が登場したのはここ10年ほど前のことですが、9月の大型連休として、すっかり定着してきました。
ただ今年は……正直カレンダーの並びがちょっと微妙。13日（土）から15日（月）までの3連休、そして20日・21日の週末を挟んで、23日（火）が秋分の日の祝日となっており、連休が途切れ途切れです。このため、遠方への旅行を計画している方は例年より少ないかもしれません。
旅行アプリ『NEWT（ニュート）』とカレンダーアプリ『TimeTree』共同で、シルバーウィーク中の行動パターンや旅行計画の実態を調査しました。
今回は、この調査結果をもとに、みなさんのシルバーウィークの過ごし方の傾向をご紹介したいと思います。
◆短い連休でも動くのは20代？シルバーウィークの実態を分析
まずは、近年のシルバーウィークの動向についてご紹介します。結論から言うと、今年のシルバーウィークは20代中心に動いていることがわかりました。
TimeTreeに登録された予定データをもとに、2019年以降7年間のシルバーウィークにおける「旅行」予定の推移を分析しました。その結果、2025年のシルバーウィークの旅行予定登録数は、2019年比で84%であることがわかりました。
過去の年別動向を見ると、2020年は50%、2021年は39%と、コロナ禍の影響で大きく落ち込みました。しかし、2022年以降は徐々に回復し、2023年は87%、2024年は90%程度まで戻っています。このことから、ここ3年間は旅行需要が安定して回復していることが読み取れます。
さらに、今年の休暇取得状況についてTimeTreeの調査を見ると、9月13日（土）に予定を入れている人がもっとも多く、次いで20日（土）が多い結果となりました。後半の4連休は比較的低調で、特に22日（月）に休暇をとる人は少ない傾向にあります。前半の3連休の方がカレンダー通りの休みで、多くの人が予定を入れていることがわかります。
年代別に見ると、20代がもっとも多く、次いで30代。40代以降は相対的に少なくなっています。今年のように連休が短い場合は、身軽な20代の独身層が旅行に出かける傾向が強いようです。
この傾向は予約の状況にも現れています。例年は旅行の予約ピークが連休の3か月前に訪れることが多いのですが、今年は直前の8月がもっとも多く、全体の約3割が8月に予約していました。思い立ったら気軽に行動できる20代層の特徴が、ここにも表れていると言えそうです。
◆シルバーウィークの海外旅行先ランキング2025
さて、シルバーウィークの海外旅行先ランキング。みなさん、1位はどこだと思いますか？
結果は、1位から5位が韓国、台湾、フィリピン、香港、ベトナムの順でした。フィリピンは2024年10位、ベトナムは9位からの大躍進で、東南アジア人気が目立ちます。ベトナムは物価が安くて食や買い物の楽しみも多いし、フィリピンはセブ島などアクセスしやすいスポットが人気です。
さらに6位にはハワイが入りました。ハワイは常連層に人気で、有給休暇を併用して日程を伸ばすことで、飛び石連休を実質的な大型連休に変えるケースが多く見られました。
