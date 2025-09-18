「もしかして“食い尽くし系夫”なんじゃない？」都内で暮らす会社員の小田芽衣さん（38歳・仮名）は、友人からの言葉に胸を突かれました。学生時代から交際し、30歳で結婚した夫との生活は順調だと思っていました。しかし、普段から料理が「気づけば消えている」ことや旅行先での食べ放題の光景を思い返すうちに、夫の大食いが家計や心に重くのしかかっている現実に気づきました。結婚8年目にして、芽衣さんは初めて「離婚」の二文字を現実的に考えるようになりました。

学生時代の友人と夫を会わせたら

小田芽衣さん（38歳・仮名）は、都内で働く会社員です。夫の智也さん（40歳）とは学生時代に知り合い、30歳のときに結婚。現在は都内のマンションで2人暮らしをしています。

夫婦仲は良いと思っていましたが、最近芽衣さんは「このまま一緒に暮らしていけるだろうか」と悩むようになりました。きっかけは、大学時代の友人から誘われたバーベキューでした。

夏のある週末、郊外のキャンプ場で大学時代の友人3人とその家族でバーベキューが開催され、芽衣さんも夫と一緒に参加することに。夫は不動産関係の仕事をしているため、土日のイベントには参加が難しかったのですが、ちょうど夏休みということもあって、参加することに。芽衣さんの友人とも初対面でした。

当日は、牛肉や鶏肉、野菜、海鮮、焼きそば、デザート用のマシュマロまで、テーブルは豪華な食材でいっぱい。ところが火を起こして焼き始めると、智也さんは肉に一直線。網にのせた牛肉を次々と自分の皿に移し、他の人に回る前に平らげてしまったのです。チョコレートのマシュマロも他の家族の子供を押しのけて食べる始末。その場にいた全員がドン引きでした。

しかし芽衣さんは「本当にうちの夫はよく食べるな」といつものことだと軽く笑って受け流していました。しかし、その様子を見ていた友人たちは顔を見合わせ、やがて真剣な表情で芽衣さんに声をかけてきました。

「ねえ、芽衣。智也さん、家でもあんな感じなの？ ……正直に言うけど、もしかして“食い尽くし系夫”なんじゃない？」

その一言に芽衣さんはハッとしました。「食い尽くし系」という言葉はネット記事で見かけたことがある程度で、自分の夫に当てはまるとは思ってもみなかったのです。「まさか……でも、そう言われてみれば……」と胸の奥がざわついた瞬間でした。

普段の食卓で“消える料理”

思い返せば、心当たりはありました。夕食を作り置きして翌日の弁当に入れようと思っていたコロッケが、気づけば消えている。とんかつを3枚揚げて「1枚は明日のランチに」と冷蔵庫に入れておいたはずなのに、翌朝にはなくなっている。

「ねえ、昨日のコロッケ知らない？」と尋ねても、夫は「え？ あったっけ？」「知らないな」ととぼけるばかり。

芽衣さんは「食べたいなら食べたいって言えばいいのに」と思ったことを思い出しました。

そういえばこんなこともありました。

去年の年末に、夫婦で温泉旅行に出かけたときのことです。宿泊先の朝食ビュッフェで、智也さんは山盛りの皿を次々とテーブルに運び、席につくや否や一気に平らげていきました。

焼き魚や卵料理はもちろん、人気のクロワッサンも大量に確保。ほかの宿泊客が取りに行ったときにはすでに空っぽで、スタッフが補充するまで列ができてしまうほどでした。

周囲の冷たい視線を感じながらも、智也さんは気にする様子もなく食べ続けます。そのときのことを思い出すと芽衣さんは顔から火が出るほど恥ずかしいのですが、それ以外は智也さんは芽衣さんにとっていい夫だったので、食い尽くし系の一面を芽衣さんは見て見ぬフリをしていたのでした。

友人とのバーベキューの一件以来、それまで見て見ぬフリをしていたツケが一気に回ってきたという芽衣さん。夫の一挙一動にイラついて仕方がなくなったのです。食事の際にも「これは私の分だから食べないでね」と夫に伝えるも「そんな堅いこと言わなくても」と取り合わない夫。そんな夫と暮らしているうちに、食事の際のみならず他の生活面でも夫にイラつくことが多くなり、次第に夫婦仲は険悪になっていきました。

月に14万円の食費

総務省『家計調査報告（2025年7月分）』によると、2人以上世帯の食料費は外食込みで9万3,632円。芽衣さん夫婦の世帯年収は約1,200万円。夫婦2人なら余裕ですが、食費は外食が少ないのにもかかわらず、月に14万円はかかっています。

芽衣さんは次第に、夫の“食い尽くし”が家計や生活に与える影響の大きさを実感するようになりました。夕食の度に減っていく作り置きの料理、ビュッフェでの恥ずかしい一幕、そして月14万円にも達する食費。かつては「まあ、男の人だから仕方ない」とニコニコしていた自分を殴りたくなりました。

「私の話を聞こうともせず、気持ちを想像しようともしない……。食べ方は単なるきっかけにすぎない」と芽衣さんは言います。友人からの指摘がきっかけで、ようやく自覚したのです。

最近では、夫との食事をできるだけ分ける工夫をしたり、外食や友人とのランチで距離を置いたりしています。それでも、家にいるとどうしても目の前で“食い尽くされる”状況が繰り返され、精神的な疲労は増す一方です。

芽衣さんはふと、「このままでは子どもができたとき、どうなるんだろう」と考え、将来への不安を強く感じるようになりました。そして、結婚生活8年目にして、離婚という選択肢を現実的に考え始めたのです。

今も夫との関係を整理しつつ、芽衣さんは少しずつ自分の生活を取り戻す準備をしています。バーベキューの出来事をきっかけに見えた“現実”。それは、単なる大食いではなく、生活全体を揺るがす問題の兆しだったのです。

［参考資料］

総務省「家計調査報告」