¤«¤â¤á¤ó¤¿¤ë´äºê¤¦Âç¡¡¾®4¤ÎÄ¹½÷¤«¤é¸ª¼Ö¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¡Ö¤³¤ó¤Êµ¡²ñ¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¤Ê¤¤¤«¤â¡×´¶Æ°¤â¡Ä¾×·â°ì¸À
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤«¤â¤á¤ó¤¿¤ë¡×¤Î´äºê¤¦Âç¡Ê46¡Ë¤¬17Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÀéÄ»¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¢¥ï¡¼¡×¡Ê¿åÍËÌë8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¾®³Ø4Ç¯À¸¤ÎÄ¹½÷¤ò¸ª¼Ö¤·¤¿»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ñ¥Ñ·Ý¿Í¤¬½¸¹ç¤·¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Ï¤Ä¤é¤¤¤èÂç¾Þ¡×¤òÅ¸³«¡£²ÈÂ²¤ä»Ò°é¤Æ¤ÎÈá´î¤³¤â¤´¤â¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£´äºê¤Ï3¿Í¤Î»Ò¶¡¤ò°é¤Æ¤ë3»ù¤Î¥Ñ¥Ñ¡£¡Ö»Ò¶¡¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿°ì¸À¡×¤Î¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢¾®³Ø4Ç¯À¸¤ÎÄ¹½÷¤Ë¤Ï¡Ö¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È´Ø·¸À¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÄ¹½÷¤¬¡¢´äºê¤¬¼«Âð¤Ç¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö¸ª¼Ö¤·¤Æ¡×¤È¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¡Ö¾®4¤Ê¤Î¤Ç·ë¹½Âç¤¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡ÈÌµÍý¤À¤è¡É¤Ã¤ÆÃÇ¤Ã¤¿¡×¤ÈµñÈÝ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÃÇ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Êµ¡²ñ¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£ºÇ¸å¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡È¤¢¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ä¤ë¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡×¤ÈÄ¹½÷¤ò¸ª¼Ö¤·¤¿¡£
¡¡¸ª¼Ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤Î¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤Ï¡Ö°Æ¤ÎÄê¤·¤ó¤É¤¯¤Æ¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¥®¥ê3²ó¤ä¤Ã¤¿¡×¤È°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡ÖÀ¨¤¤¤½¤ì¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤³¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤¿¤é¡¢Ä¹½÷¤â²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤È´¶Æ°Åª¤Ê¶õµ¤´¶¤¬Éº¤Ã¤Æ¡×¤È¤ª¸ß¤¤´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Ä¹½÷¤«¤é¡Ö¥Ï¥²¤Æ¤ë¡Ä¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î°ì¸À¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤â¡Ö¤Ä¤é¤¤¡Ä¡×¤È¤¤¤¦À¼¤È¤È¤â¤Ë¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£ÀéÄ»¡¦Âç¸ç¤¬¡ÖÌ¼¤ÏÊÌ¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢´äºê¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ú¤¤¤Æ¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£