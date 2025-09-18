FLORALE BY Triumphの新シリーズ♡縫い目なしで叶う極上インナー

トリンプ・インターナショナル・ジャパンが展開する「FLORALE BY Triumph」から、上質を知る大人の女性に向けた新作「ホールガーメントⓇシリーズ」が誕生します。縫い目のない立体編みで体を優しく包み込み、環境にも配慮したサステナブル設計。シルクやカシミヤを贅沢に使用したインナーは、見た目の美しさだけでなく着心地や快適性も両立します。あなたの毎日に、ワンランク上の心地よさをプラスしてみませんか？

縫い目ゼロ♡快適なホールガーメントⓇシリーズ

新登場の「ホールガーメントⓇシリーズ」は、島精機製作所の最先端ニットマシンによる立体編み製法を採用。

縫いしろがないため突っ張り感がなく、体をゆったりと包み込んでくれます。

シルエットもすっきり仕上がり、ごわつき知らず。さらに、生地の端布が出ないため原料ロスを減らし、環境にもやさしい点が魅力です。

シルク＆カシミヤ♡贅沢な素材使い

シルク100％インナーは、上品な光沢となめらかな肌ざわりを持ち、夏は涼しく冬は暖かく快適。さらにMAYUCA®糸を使用しているので手洗いも可能です。

カシミヤ50％×シルク50％のインナーは、軽やかで優しい肌触り。リブ編み仕立てで締め付け感がなく、インナーとしてもアウターとしても楽しめます♪

※ホールガーメント®およびWHOLEGARMENT®は島精機製作所の登録商標です。

※MAYUCA®は東洋紡糸工業の登録商標です。

FLORALE LUXEで叶える、極上の心地よさ

「FLORALE BY Triumph」の新シリーズ「ホールガーメントⓇ」は、快適性と美しさを求める大人の女性にぴったり。

縫い目のない立体構造でストレスフリーに、シルクやカシミヤの上質素材でラグジュアリーに。

さらに環境にやさしいサステナブル設計も嬉しいポイントです。季節を問わず心地よく、品よく纏える特別なインナーで、あなたらしい美しさを引き出してみませんか？