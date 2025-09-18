Ãæ2¤Ç¿ÈÄ¹187¥»¥ó¥Á¡Ä¸µ¶õ¼ê²¦¼Ô¡¢16ºÐ¤Î¡Èµ¬³Ê³°¡É¿·¿ÍÎÏ»Î¤¬ÏÃÂê ¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë¶ìÇÕ¤â¡ÖÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ÎÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×¡Ö½¬¤¤¤¿¤Æ¤À¤«¤é¡×¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÎå¤Þ¤·¤ÈÀ¼±ç
¡ãÂçÁêËÐ¶å·î¾ì½ê¡ä¡þ»ÍÆüÌÜ¡þ17Æü¡þÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û
¡Ú±ÇÁü¡Û¸µ¶õ¼ê²¦¼Ô¡¢16ºÐ¤Î¡Èµ¬³Ê³°¡É¿·¿ÍÎÏ»Î
¡¡¸µ¶õ¼ê²È¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Ä16ºÐ¤Î¿·¿ÍÎÏ»Î¤¬ÅÐ¾ì¡£·ãÆ®¤ÎËö¤ËÀË¤·¤¯¤â¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ËÇÔ¤ì¤ë¤â¡¢Þý¤ëÆ®»Ö¤ÈÇ´¤ê¶¯¤¤ÁêËÐ¤ò¸«¤»¡¢¡ÖÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ÎÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×¡Ö½¬¤¤¤¿¤Æ¤À¤«¤é¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÎå¤Þ¤·¤äÀ¼±ç¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï½øÆóÃÊ»°½½¶åËçÌÜ¡¦ËþÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥ößÀ¡Ë¤À¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡¢Ê¿À®21Ç¯¡Ê2009Ç¯¡ËÀ¸¤Þ¤ì¤ÎËþÉÙ»Î¤Ï¸½ºß16ºÐ¡£¤â¤È¤â¤È¥Õ¥ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¶õ¼ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Û¿§¤Î·ÐÎò¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢¶õ¼ê²È¤È¤·¤Æ¤Ï¾®³Ø5Ç¯À¸¡¢Ãæ³Ø1Ç¯À¸¤ÇÁ´ÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤Î¤È¤¡¢Á´ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ò¸«¤¿°ËÀª¥ößÀÉô²°¤Î¸å±ç¼Ô¤¬À¼¤ò¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤Ç¾åµþ¡¢º£Ç¯»°·î¾ì½ê¤ÎÁ°ÁêËÐ¤Ç½éÅÚÉ¶¤òÆ§¤ó¤À¡£¶õ¼ê¤ÎÁ´ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×½Ð¾ì»þ¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¤ÈÃæ³Ø2Ç¯»þ¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿ÈÄ¹187.5¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å100¥¥í¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤é¤Þ¤µ¤Ë¡È²øÊªµé¡É¤À¡£
¡¡½ø¥Î¸ý¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¸Þ·î¾ì½ê¤Ç¤Ï4¾¡¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¡¢½øÆóÃÊ¤Ë¾º¿Ê¤·¤¿¼··î¾ì½ê¤Ç¤Ï5¾¡¤ÎÀ®ÀÓ¡£½çÄ´¤ËÈÖÉÕ¤ò¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¾Íè¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê´üÂÔ¤Î¿·¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊËþÉÙ»Î¤Ï»ÍÆüÌÜ¡¢33ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¢½øÆóÃÊ»Í½½°ìËçÌÜ¡¦ËÜÅì¡Ê¶Ì¥Î°æ¡Ë¤ÈÂÐ·è¤·¤¿¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤¹¤°¤Ëº¸¾å¼ê¤ò¼è¤Ã¤ÆÂÎÀª¤òºî¤Ã¤¿ËþÉÙ»Î¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¤âÈ´·²¤ÎÂÎ´´¤Ç»ý¤Á´®¤¨¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â±¦»Í¤Ä¤ËÁÈ¤ó¤ÇÉ¬»à¤Ë¹¶¤á¤Æ¤¤¤¡¢Á°¤Þ¤ï¤·¤â¤Ù¤í¤ê¤È¿â¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦·ãÆ®¤ËµÒÀÊ¤«¤é¤ÏÇï¼ê¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¤À¤¬ºÇ¸å¤Ïµ»½Ñ¤Ç¾¡¤ëËÜÅì¤¬²¼¼ê½Ð¤·Åê¤²¤ò·è¤á¤Æ¾¡Íø¡£ËÜÅì¤Ï1¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢ÀË¤·¤¯¤âÇÔ¤ì¤¿ËþÉÙ»Î¤Ï2ÇÔÌÜ¤Î¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÇÔ¤ì¤Ï¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÉé¤±¤óµ¤¤Î¶¯¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡È¸µ¶õ¼ê²È¡É¿·¿ÍÎÏ»Î¤Î·ãÆ®¤Ë¡¢ABEMA¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡Ö¤ª¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ÎÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×¡Ö½¬¤¤¤¿¤Æ¤À¤«¤é¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ä¡×¤ÈÎå¤Þ¤·¤äÀ¼±ç¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë