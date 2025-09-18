¼ê±ÛÍ´Ìé¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÀÖºäÍè¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¡×£µÇ¯¤Ö¤êTBS¤Ç¡Ö²¿Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¥Ó¥¸¥åÎÉ¤¹¤®¡×¤ÎÀ¼
²Î¼ê¼ê±ÛÍ´Ìé¡Ê37¡Ë¤¬18Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤ËÅÐ¾ì¡£5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎTBS½Ð±é¤ËÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ê±Û¤Ï¼«¿È¤¬¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ë¥Ð¥ó¥É¡ÖT¡¥N¡¥T¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢kyohey¤È½Ð±é¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ÇMC¤ÎóÊÎÛÀîÅçÌÀ¤«¤é¡Ö¼ê±Û¤¯¤ó¼«ÂÎ¤ÏTBS¤ÎÈÖÁÈ½Ð¤ë¤Î¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¼ê±Û¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¡ØCDTV¡Ù¤«¤Ê¤ó¤«¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÀÖºäÍè¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡ÖÄ«¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤È¤«½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Þ½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤ËÅÅÇÈ¥¸¥ã¥Ã¥¯Åª¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£°Õ³°¤È¤³¤¦¤¤¤¦¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²óÅú¡£ÀîÅç¤Ï¡ÖÁ´¤¯¾ðÊó¤¬¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¡¢¼ê±Û¤â¡ÖËÍ¤â¤¢¤Þ¤ê¾ðÊó¤¬¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¾Ð´é¤Ç±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¼ê±Û¤Î½Ð±é¤Ë¥Í¥Ã¥È¤âÈ¿±þ¤·¡ÖÄ«¤«¤é¼ê±Û¤¬¥Á¥ã¥é¤¯¤ÆÎÉ¤¤¤Ê¤¡w¡×¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¤Ë¼ê±Û½Ð¤Æ¤ë¡©¡ª¡©¡ª¡©¡×¡ÖÁ°Îó¤¬Èó¾ï¤ËÇÉ¼ê¤Ç°ÂÄê¤Î¼ê±Û·¯www¡×¡ÖÄ«¤«¤é¼ê±Û¤¤¤ë¤Î¤ï¤í¤¿¡×¡Ö¼ê±Û¤¬¥é¥ô¥£¥Ã¥È¤Ë¹ßÎ×¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¼ê±Û¡¢²¿Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¥Ó¥¸¥å¤è¤¹¤®¤ó¡©¡×¡Ö¼ê±Û¥Ó¥¸¥åÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¼ê±Û¤µ¤ó¥Ä¥¢¡¼¤ò½ª¤¨¤Æ¤Þ¤¿¡¢Èþ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Í¡Ä¡Ä¡×¡Ö¼ê±Û5Ç¯¿¶¤ê¤ÎTBS¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£