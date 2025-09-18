レンチンで絶品！「ピーマン」のウマいサラダバリエ4選

ピーマンのやさしい苦味をサラダで味わう

露地栽培のピーマンの旬も終盤になってきましたが、まだまだおいしくいただけます。出回っている今だから、ピーマンをたっぷり使って、まろやかな味のサラダを作ってみてはいかがでしょうか。

ピーマンをサッと加熱して、マヨネーズやコクのある材料を加えることでマイルドな仕上がりになりますよ。火や鍋を使わない簡単なレシピを4種類ご紹介します。

切り方で味や食感が変わる

野菜には切り方で味や食感が変わるものが多くあります。ピーマンの繊維は縦に並んでいるので、細切りは繊維に沿って、輪切りは繊維を断つように切れます。繊維に沿って切る細切りは、苦味が弱くシャキシャキした食感になります。一方、繊維に逆らって切る輪切りでは、苦味が若干強く柔らかい食感に。切り方の違いを活用して、野菜の味や食感を充分に引き出しましょう。

子どもも大好きツナマヨ

ピーマンだけ！白だし味

パプリカのごまマヨ風味

かに風味かまぼこのごまマヨ風味





ピーマンは傷む前に使い切りましょう。常備している食材と一緒に消費すれば一石二鳥です。カラーピーマンやパプリカを使って彩り良くアレンジしても見た目にも楽しそうですね。