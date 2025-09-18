お弁当やおつまみに！「ウインナーの春巻き」が止まらないおいしさ
春巻きの具は「ウインナー」で決まり！！
春巻きを食べたいけど、具材を用意するのが手間…。そんな時におすすめなのが「ウインナー」。とっても簡単においしい春巻きが完成します！
まずはウインナーだけの春巻き！
卵とウインナーで春巻き！
チーズとウインナーもおいしい！
じゃがいもを入れてワンランクアップ！
お弁当やおつまみにも◎ウインナー春巻き
具材の用意が手間に感じ、少しハードルの高い春巻きですが、ウインナーを使うことでとっても簡単に作ることができますね。
ウインナーだけでも十分おいしいのですが、チーズや卵、マッシュしたじゃがいもと合わせるとボリュームアップ！お子さんのお弁当や大人のおつまみにまで、幅広く使える春巻きです。その他、コーン缶を入れても食感よくおいしそうです。
とっても簡単な作業なので、お子さんと一緒に作ってみるのも良いですね。ぜひお試しください。
執筆：早藤千紘
管理栄養士、食学士、野菜ソムリエ。 大手企業の社員食堂栄養士、有名クッキングスクールの講師、食学士としてセミナー講師などを経験。現在は自身の子育てをメインに、管理栄養士の資格を活かして、食事と健康・美容の大切な繋がりや、子どもへの食育の大切さを多くの方に知っていただけるよう活動中。