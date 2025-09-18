米株価指数先物　時間外取引　上昇、FOMC無事通過　トランプの圧力に屈せず慎重姿勢維持

東京時間08:30現在
ダウ平均先物DEC 25月限　46495.00（+130.00　+0.28%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6682.50（+23.75　+0.36%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　24573.75（+108.50　+0.44%）

米株価指数は時間外で上昇、FOMC無事通過で安堵感が広がっている。パウエルFRB議長の会見はややタカ派寄りだったたが、市場は今年あと2回の利下げを織り込んでいる。

25bp利下げもあと2回利下げも既に織り込み済み、マーケットにとって最大の懸念事項はFRBの独立性に対する懸念だ。パウエルFRB議長がトランプ米大統領の圧力に屈しなかったことで買い安心感が広がっている。ウォラー理事もボウマン副議長も50bp主張しなかった。