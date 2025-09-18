Snow ManÅÏÊÕæÆÂÀ¡Ö»¨»ï¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï¼«Ê¬¤ÎÁÛ¤¤¤ò»É¤»¤ëµ®½Å¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¡¡2Ç¯¤Ö¤ê¡ØVOCE¡ÙÅÐ¾ì¤Ç¶â¸ÀÏ¢È¯
¡¡9¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Snow Man¤ÎÅÏÊÕæÆÂÀ¤¬¡¢22ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØVOCE¡Ù2025Ç¯11·î¹æ¡ÊÁý´©¡¿¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÈþ¤·¤¤¡Ä¡ØVOCE¡Ù2025Ç¯11·î¹æ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÅÏÊÕæÆÂÀ
¡¡Snow Man¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢±ÇÁü¡¢ÉñÂæ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤È¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥Æ¥£¡¼¤Ê³èÌö¤ÎÉý¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëÅÏÊÕ¡£º£²ó¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤Ø¤ÈÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢¡ÖÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¯BEAUTY¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢»Å»ö¤äÈþÍÆ¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ¶á¤Î»Å»ö¤Ç¤ÎÇº¤ß¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÈèÏ«¡×¤ÈÂ¨Åú¤¹¤ë¤Û¤ÉÂ¿Ë»¤Ê¤Ê¤«¡¢»£±Æ¤ËÄ©¤ó¤ÀÅÏÊÕ¡£VOCE¤Ø¤ÎÅÐ¾ì¤ÏÌó2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Á°²óÉ½»æ¤òÌ³¤á¤¿¹æ¤Î»ïÌÌ¤ò¤á¤¯¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¼ã¤¤¤Ê¤¢¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤³¤Ü¤¹°ìÌÌ¤â¡£
¡¡¼èºà¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¡Ö»¨»ï¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï¼«Ê¬¤ÎÁÛ¤¤¤ò»É¤»¤ë¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡Ëµ®½Å¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦°õ¾ÝÅª¤ÊÈ¯¸À¤Þ¤Ç¡£Æü¡¹Â¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç³èÌö¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤ëÅÏÊÕ¤À¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÄ¾ÀÜ¼«Ê¬¤ÎÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï°Õ³°¤È¾¯¤Ê¤¤¤½¤¦¡£
¡¡½é¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¤ò´°Áö¤¹¤ë¤Ê¤É¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤âÂç¤¤ÊÈôÌö¤ò¿ë¤²¤¿º£²Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢²þ¤á¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤ÁÛ¤¤¤ä¡¢¤³¤Î¿ôÇ¯¤ÇÄ¶¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¡¢µÕ¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆÄ¶¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤²ÝÂê¤Ê¤É¤ò¡¢Åù¿ÈÂç¤Î¡¢¤«¤ÄÃúÇ«¤Ë¸ÀÍÕ¤òËÂ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅÏÊÕ¤Î¶â¸ÀÈô¤Ó¸ò¤¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Âç¿Í¤Î¿§µ¤¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡õ¥Û¥ï¥¤¥È¤ÎÆóÌÌÀ¤Î¤¢¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
