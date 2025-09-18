

金沢駅周辺では新規開発が進行している（筆者撮影）

【金沢の写真を見る】にぎわいを見せる商店街や整備された温泉街

城下町としての風景を色濃く残しながらまちづくりを進め、観光と経済のバランスの舵取りを行う金沢市は、今や日本有数の観光地と呼べるほどに注目を集める地域となった。

観光庁の調べでは、2024年に石川県内のホテルや旅館などに宿泊した外国人はのべ227万人と過去最多を記録。前年比で2.2倍増と全国で最も伸び率が高い都道府県となった。

いわゆる「北陸新幹線開通ブーム」は一段落という意見も街中では聞かれたが、それでも街は活気に溢れている。

JR金沢駅周辺で開発が進む

人口に関しては、他の地方都市と同様に減少が続いている。しかし、中心部の不動産価格は上昇、特にJR金沢駅周辺でその傾向が顕著だ。新規の開発事業が進み、ホテルや商業施設の新設も相次いだ。

契機となったのは、2015年の北陸新幹線開業で、関東からの観光客の増加は目覚ましい。加えて、「インバウンドに関しても新幹線利用者が多い。アジアだけではなく、欧米系の旅行者増の傾向も特徴です」と旅行会社の社員が言うように、国内外の旅行者に対して相乗効果をもたらしている。

2019年に金沢を訪れた観光客は1000万人を突破。2023年には石川県全体で約2153万人を記録するなど、観光も経済成長の一翼を担っている。平日にもかかわらず、多くの外国人観光客でにぎわっていた近江町市場の店主は言う。

「コロナ明け後は、平日でもお客様でにぎわう状態になっています。まだ能登半島地震の影響で関西からのお客様が戻っていないにもかかわらず、この状況です。人気の飲食店だと、お昼時は1、2時間待つということはザラです。北陸新幹線開通の影響は、相当に大きかったことは間違いないですね」



にぎわいを見せる近江町市場（筆者撮影）

不動産価格は20年前から倍に

その余波は、不動産価格にも反映されている。金沢市の不動産会社の社員がこう説明する。

「2015年頃から毎年右肩上がりで価格の上昇は続いています。特に金沢駅付近は、20年前との比較でほぼ倍となっているほど。同時に中古マンションの市場も活性化しており、ファミリー層向けの大きめの間取りの物件の人気が高い。率直に言ってバブルに近い状態です。もっとも、この状況が長く続くとは思ってはいませんが…」

だが、決して課題がないわけでもない。市は早々にコンパクトシティ政策を掲げ、中心地への都市機能を集めるべく努力してきた。一定の効果はあったが、市内の移動の際に右往左往する観光客の姿もあった。

移動はバスがメインにはなるが、昨今の運転手減を受けて、ダイヤはかなり減少している。特に夜になると、バスの本数は目に見えて減り、22時台前半には終バスとなる。

その影響を受けているのが、市内最大の繁華街である片町だ。金沢駅からは少し離れており、タクシーで5分程度の距離に位置する。

新旧が入り乱れるように小ぢんまりした雰囲気の良い小料理屋や若者向けのバーが密集するエリアは、歩くだけでも風情を感じる。先述のように人の流れは戻ってきているが、「飲み屋街は決して好ましい状況ではない」と飲み屋の店主は明かした。

「駅（金沢）のほうは確かに発展しているけど、この辺は好転したとは言い難い。調子がいいのは、外国人向けの海鮮居酒屋くらいで飲み屋の客足は減っている。常連や地元民が多いため、コロナで減ったお客様はまだ戻ってきていない。終電で帰るという人もいるから、単価も上がらないジレンマはある。交通アクセスが改善されないと、なかなか状況は変わらないと思いますね」



小料理屋やバーが建ち並ぶ片町（筆者撮影）

バスの代替手段としてタクシーが増加

金沢市の街中を歩いていて気づくのは、タクシーの多さだ。日中、夜間問わず、タクシーが流し営業も行っている。そして、単純に台数も多く、どんどん利用する者が目に入ってくる。

これは現在の地方都市の中ではかなりレアケースだ。先述のような主要な観光地が徒歩では少し遠いことや、夜間の繁華街へのアクセスなどの影響もあるだろうが、短距離の「ちょい乗り」文化が浸透している面もある。

「21世紀美術館」前で乗車した、コロナ後にタクシー業界に転職したという山田さん（仮名・50代）が言う。

「歩くには少し遠い、という観光地や商業施設が多いため、1000円未満の利用のお客様が占める割合が8割近いです。それは観光客に限らず、地元民でも同じ傾向がある。コロナ禍以降、金沢はタクシードライバーの数が増えたと感じますね。

バスがどんどん減り、タクシーが移動の主力となる時間が伸びていることもあり、収入は大きく増えました。金沢が稼げる、というイメージがついたことで、他県や県内からの転職者も少なくない。能登半島地震以降、その傾向はより顕著になっています」

少し前までは金沢もタクシー乗務員が足りず、稼働台数が少ない状態だったという。しかし、能登半島地震以降、ドライバーが急増した。金沢で県下最大規模の台数を持つ「石川交通」の広報者はこう説明する。

「能登半島地震以降、タクシー特需と言われた時期がありました。地震の調査のため、損害保険会社の調査員達や復興支援に関わる人々がタクシーを利用して、金沢から能登へ毎日向かっていたためです。100台以上が、3カ月以上にわたり毎日能登へ向かうため、『今のタクシーは稼げる』という話が出回り、応募者が急増しました。

我々にとってありがたいのは、ぐっと増えたドライバーの方が定着してくれていることです。外から来た人がタクシーが多いと感じるのは、乗務員を確保できたことで稼働率が高くなり、“寝かしている車両”が少ないからだと思いますね」



タクシー利用で金沢駅周辺の移動が便利に（筆者撮影）

金沢から1時間の加賀温泉郷にも活気が戻る

かつては年間250万人が訪れる人気観光地であったが、次第に客足が遠のき廃業者が相次いだ加賀温泉郷。片山津温泉、山代温泉、山中温泉の3つの温泉地を加賀市内に有する、北陸有数の温泉地でもある。

金沢から在来線で1時間程度というこの場所は、1990年代前半をピークに、宿泊者は半数近くまで激減した。だが、昨年頃から少しずつその活気を取り戻しつつある。

その理由の1つは、2024年3月に北陸新幹線「加賀温泉駅」が開業したことが挙げられる。

山中温泉の宿泊者数が2023年の27万人から新幹線開通後は30万人に届いた。現在は関西方面からの乗り換えが必要なため、関西からの宿泊者数は減少しているというが、民間の努力で魅力ある街づくりを目指している痕跡は見て取れた。

実際に山中温泉を訪れてみると、街中には外国人観光客もいるが、日本人観光客のほうが多いという、昨今では少し珍しい観光地としての光景があった。

古びた外観の旅館も多い一方で高級志向の1泊10万円近い宿なども進出している。ある築年数が古い旅館の従業員は「中の設備を新しくするなど、積極的に設備投資しています。危機感を持っている旅館も多いですよ」と話す。

昔ながらの温泉街とは違った風情

街中のメインストリートの道路はキレイに整備され、昔ながらのお土産屋さんのような店舗はほとんど見かけない。女性や若者をターゲットにしたであろう、日本酒店やレストランやカフェなどが並び、その景観を楽しみにくる若者も溢れていた。飲食店に入ると、店主が街の変貌ぶりについてこうも明かすのだった。

「加賀温泉郷は、企業の保養地や社員旅行で使う街、という印象を持っていた方が結構いらっしゃった。ですが、それでは廃れていく一方だということで、ここ数年で若者向けの店も目立つようになりました」



メインストリートが整備された加賀温泉郷の山中温泉（筆者撮影）

その影響は、交通インフラにも表れている。加賀温泉で営業するタクシー事業者はこう説明した。

「金沢エリアと比べても、1台あたりの売り上げは大差がなくなってきました。もともと関西や中部地方からのお客様が多かった地域だけに、そのお客様が戻ってくれば、より活気づくのではと期待しています」

金沢や加賀温泉のケースは、官民一体となり開発や街づくりを行ってきた影響も大きいと感じた。観光地以外でも、地元に根づき趣がある飲み屋街を盛り上げるベテランや、若者が集まって文化を配信する店舗もあり、観光一辺倒でないことも街の魅力を引き上げている。

取材の中で、「インバウンドブーム」は落ち着いてきた、という言葉も多数聞かれたなか、既に別の観点から動きを見せている姿勢もまた、未来へとつながっていくだろう。

（栗田 シメイ ： ノンフィクションライター）