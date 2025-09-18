熱がある時の正しい対処法は？メディカルドック監修医が解説します。

監修医師：

伊藤 陽子（医師）

浜松医科大学医学部卒業。腎臓・高血圧内科を専門とし、病院勤務を経て2019年中央林間さくら内科開業。相談しやすいクリニックを目指し、生活習慣病、腎臓病を中心に診療を行っている。医学博士、産業医、日本内科学会総合内科専門医、日本腎臓学会腎臓専門医、日本透析医学会透析専門医、日本東洋医学会漢方専門医、日本医師会認定産業医、公認心理師。

大人：「熱がある時」の正しい対処法は？

感染に伴う発熱は身体の免疫系による防御反応ですので、安易に熱を下げてしまうことは回復を遅らせてしまうことになりかねません。感染で熱が上がり始めたタイミングでは、体力が持つようなら薬を使うよりもまずは身体を温めて水分とビタミンCを補給し、安静にしましょう。発熱による悪寒がなくなり、身体が暑いと感じるようになってきたら、解熱剤を用いて体力の回復を促すことも有効です。休んでいても症状が悪化し、高熱や痛みに耐えられない時は我慢せずに薬を使い、早めに医療機関を受診してください。

市販薬は症状に合わせて、複数の症状が出ている場合は総合感冒薬、頭痛や発熱には解熱鎮痛剤、くしゃみや鼻づまりなどの鼻の症状には抗ヒスタミン剤、抗コリン剤といった成分が含まれている薬が有効です。しかし、持病がある場合には使用できないこともあります。持病をお持ちの方は、薬剤師と相談しましょう。

安静にして病原体と戦うための体力を保つことが大事です。発熱時の飲酒や喫煙は、内臓への負担やビタミンを損ない、回復を遅らせるため、早く良くなるためには避けましょう。

1歳児や赤ちゃん：「熱がある時」の正しい対処法は？

1歳児や赤ちゃんに熱がある時は、まず安静にさせ、水分の補給をしっかり行いましょう。

乳幼児は大人よりもやや平熱が高い傾向にありますので、38℃未満であれば慌てて解熱剤を使う必要はありません。発熱で機嫌が悪く、食欲がない場合は体力の消耗を招きますので、解熱剤で熱を下げるようにしましょう。

ただし、生後3ヶ月以内での発熱や、意識がはっきりしない、嘔吐を繰り返す、呼吸が苦しそう、何度もひきつけを起こす、などの場合は緊急性が高いと考えられます。急いで病院へ連れていきましょう。

小中高生：「熱がある時」の正しい対処法は？

小中高生で熱がある時の対処法は、基本的に大人の場合と同様に考えて良いでしょう。

ただ、小学生のうちに体調を崩す経験が少なかった場合、中学生以降で自分の体力を過信し、体調管理が理解できていないことも多いです。このため、しっかり休息を取ることの重要性を保護者が伝えて理解させることが大切です。また、熱を下げるために市販薬を用いる場合は、年齢に応じた服用量を守って適切に使いましょう。

部活動などで炎天下での活動中に体温が上がった際は、熱中症を考える必要があります。炎天下で活動中に体調が悪くなったときには、無理をせず涼しいところで水分を取りながら休息をとりましょう。

「熱がある時にやってはいけないこと」症状についてよくある質問

ここまで症状の特徴や対処法などを紹介しました。ここでは「熱がある時にやってはいけないこと」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

熱がある時に入浴をしても問題ないですか？

伊藤 陽子（医師）

症状や体調にもよりますので一概には言えませんが、38℃未満の微熱かつ他に症状がなければ入浴して良い場合もあります。

その際は湯冷めしないように気を付けて、水分補給もしっかり行ってください。

すぐに熱を下げるにはどのような方法がありますか？

伊藤 陽子（医師）

すぐに熱を下げたい時は、市販の解熱鎮痛薬を服用したり、首や脇、足の付け根など体幹部を冷やしたりする方法があります。

ただし、悪寒がある時は冷やすとよりつらくなることもありますので注意が必要です。すぐに熱を下げようとせず、十分に休息をとることも大切です。

熱がある時は布団をかけずに安静にした方がいいですか？

伊藤 陽子（医師）

寒気を感じている時は布団をかけて温めた方がよいでしょう。暑いと感じた時は薄めの毛布やタオルケットなどで調節し、汗をかいたらこまめに肌着を取り替えて安静にしましょう。

熱がある時、エアコンの効いた部屋で安静にしても問題ないですか？

伊藤 陽子（医師）

体力を消耗しないよう、室内を適切な温度に保つためにエアコンを使用することは問題ないかと思います。一方で、エアコン使用時は室内が乾燥しますので、肺や気管に負担がかからないよう、部屋の湿度を50％～60％くらいに保つようにしてください。

まとめ

熱が出た場合、早く平熱に戻そうと解熱剤を使いたくなりますが、発熱は免疫の働きに重要な身体の防衛反応です。まずは病原体と戦う体力を保つため、十分な休息と栄養、水分を補給することを第一に考えましょう。その上で症状がつらい場合やなかなか良くならない場合には自己判断をせず、早めに医療機関を受診してください。

