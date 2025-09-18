【痴漢冤罪】「チカンよ！今この人私のおしりを!!」満員電車のなかで起きた事件！被害者の女性が訴えるが、探偵風情の老紳士が推理をすると？【インタビュー】
「チカンよ！今この人私のおしりを!!」満員電車で叫ぶ女性。隣に立っていた男性の手を掴んでいる。そこに探偵風老紳士が現れ、犯人は女性だと言う。痴漢の冤罪を解決するべく現れた老紳士が事件の真相を披露するが…？ユーモアとミステリーが同居する、午前ごご(@gozen_gogooo)さんの『老紳士探偵と尻手線痴漢事件』を紹介するとともに話を聞いた。
【漫画】痴漢事件の犯人は…？
■満員電車のなかで起きた痴漢！しかし、探偵風情の老紳士は「被害者の女性が犯人」だと言う！
満員電車で「チカンよ！今この人私のおしりを!!」と女性の声。手を掴まれた男性は「俺じゃない」と騒ぐ。そこに探偵風情の老紳士が現れ、犯人は女性だという。その理由は、痴漢の被害者を偽ったスリだと推理。「きゃあ！」と叫ぶ声に乗客が気を取られている瞬間に男性の尻ポケットから財布を盗むためだったという！見事なトリックの解説に被害者も加害者も乗客も納得すると思ったけれど…？
――本作を描くきっかけを教えてください。
最初に描いたのは高校生の頃でした。当時は「推理マンガを書いてみたい」という気持ちだけで、設定を決めて描き始めましたが、くだらないオチになってしまいました。そこで逆に「くだらないオチに向かって真剣に推理していく構造」がおもしろいのでは？と発想を広げていきました。今回の作品は、その高校時代の原案を、今の画力や表現力を踏まえて描き直したものになります。
――テーマが「痴漢冤罪」ということで、目を引きました。「痴漢冤罪」をテーマに選んだのはなぜですか？
社会的なメッセージがあるわけではなく、「推理が成立しやすい題材」として選びました。推理マンガでは容疑者や動機、状況が読者にすぐ伝わることが重要だと思っています。その点、満員電車という舞台設定は「容疑者が多い」「人間関係は他人同士でシンプル」「状況説明が少なくて済む」という条件がそろっていて扱いやすいと思いました。
――思わず笑ってしまう、意外なラストでした。制作でこだわったところがあれば教えてください。
この漫画は「ラストで笑ってもらうこと」にすべてを注いでいる作品です。その一点に向けて、だいぶ長い“フリ”を積み重ねました。その分、「最後で一気に爆発が起きるようにしたい」という気持ちで描いていました。そのため、推理の部分は大真面目に描いて、落差が生まれるように意識しました。ただシリアスすぎて途中で飽きてしまわないように、画面はできるだけ分かりやすく、読みやすいものになるよう心がけました。
――老紳士も痴漢される女性も、キャラクターが立っていてわかりやすかったです。キャラクター作りでこだわった部分、大変だった部分はありますか？
高校生の頃に描いたバージョンでは、老紳士探偵も痴漢される女性も、設定のために置かれただけで個性が薄かったのですが、今回は描き直すにあたり性格や行動を足して「人間味」を出すようにしました。例えば、老紳士が横柄に杖を振るう場面や、最後に憧れの探偵像にはなれず涙する場面、痴漢される女性が被害者で終わらずに反撃する場面などです。そうした部分を褒めていただけるのはとてもうれしいです。
――ほかにはどのような漫画を描いていますか？
短編の読み切りを中心に描いています。例えば『指パッチンでカーテンを開け閉めできる能力者の話』や『黒板消しに青春のすべてを注いだ男の話』などです。現在は『会社のトイレで暮らす男が、社内の様々な人間関係を解決していく話』を描いています。
――告知や今後の展開を教えてください。。
これからも短編読み切りをたくさん描いていきたいです。その中で力をつけて、自信が持てたら連載にも挑戦してみたいと思っています。基本的にはSNSに投稿して、多くの方に気軽に読んでいただけるようにしたいです。
また、Kindleインディーズマンガで『午前ごごの短編マンガ集』というシリーズを公開しています。今回の「老紳士探偵」も収録されており、さらに48人の乗客の情報をまとめたオマケページも収録しています。すべて無料で読めますので、ぜひご覧ください！
取材協力：午前ごご(@gozen_gogooo)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。

取材協力：午前ごご(@gozen_gogooo)
