2025年9月15日、劇場版「名探偵コナン」の2026年最新作のタイトルヒントが原作者・青山剛昌氏によって発表され、中国のファンが期待を膨らませている。

青山氏は以前から、Nintendo Switch（ニンテンドースイッチ）のゲームソフト「あつまれ どうぶつの森」で自身が作成した「ミスター・なが島」上で原作に関するネタを発表しており、特に新作映画の情報発表は毎年恒例となっている。1週間ごとに登場キャラクターの画を解禁したり、映画タイトルのヒントを出したりするため、いち早く最新情報を得られると、島を訪れるファンも多い。

先月には、次回最新作の新声優と特報映像が解禁され、主要キャラクターが、神奈川県警の萩原千速（はぎわらちはや）になるのではないかと早くも話題を呼んでいた。そして同日、青山氏より来年の劇場版「名探偵コナン」の映画タイトルが「○イ○o○の○゛○ン○」であることが発表された。

この情報を中国のSNS・微博（ウェイボー）で467万人以上のフォロワーを持つブロガーが紹介すると、「年に一度のタイトル当てクイズの時間だ」「じらしすぎだよ！早く正解を知りたい！」「毎年恒例の青山先生の『あつまれ どうぶつの森』タイトル当てゲーム！」「毎回タイトルの謎は解けないけど、コナンと仲間たちの新しい冒険が始まるのがうれしい。私もタイトル考えてみよっと」などと、期待を膨らませたファンからコメントが寄せられた。

また、「今のところ海外ファンの予想で一番有力なのは『ハイウェイの堕天使』らしい」「誰かが『ハイウェイの堕天使』って予想してたけど、形は合ってそうなのに何か違う気がする」「劇場版『名探偵コナン』って毎回タイトルが謎なんだけど、今回の『○イ○o○の○゛○ン○』はさらに意味不明！。でも警察学校組の話ならすごく楽しみだし、このタイトルって青山先生が僕らの日本語力を試しているんじゃ…？」などと、考察するファンも見られた。（翻訳・編集/岩田）