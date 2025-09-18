Photo: 山田洋路

朝の数分は貴重。それなのに、出かける直前の探し物は絶えません。そんな永遠の課題を解決してくれるのでは？ と期待し、今回試してみたのが、このチタン製マルチマグネットコネクター「MAGtico 3.0」です。

この小さなイノベーションが僕の日常をどう変えてくれたのか、忖度なしのリアルな感想をお届けします。

手に取って満たされる「所有欲」

Photo: 山田洋路

届いた「MAGtico 3.0」実物を手に取って、まずミニマルで美しい佇まいに惹かれました。ミニタイプはチタン製、ワイドタイプはアルミ製で、どちらも無機質な素材感と無駄のないデザインです。まさに所有欲を満たすガジェット。

Photo: 山田洋路

ミニとワイド、どちらも邪魔にならない絶妙な小ささで、サイズ感、カタチともに大いに気に入りました。

ポケットに入れても、バッグに付けても主張しすぎず黒子に徹してくれそう。それでいて、チープな印象は皆無で、毎日持ち歩くモノだからこそこうしたディテールが嬉しいです。

磁力はホンモノか？ 想定外のモノで試してみた

Photo: 山田洋路

最も気になるのが、やはり磁力。公式スペックではミニタイプで約2.2kg、ワイドタイプで約3.2kgの耐荷重とありますが、本当でしょうか？

家と車の鍵を付け、バッグを振ったり軽くジャンプしたりしてみましたが、外れる気配はなし。そこで、手元にあった携帯扇風機を、なんと「ミニタイプ」のほうに吊り下げてみました。

結果、驚くほど安定して保持。これなら、鍵束や小型のツールを付けても、日常生活で落下する心配はなさそうです。

※本テストはレビュアーが独自の環境で行ったものであり、すべての状況で同様の結果を保証するものではありません。

感動レベルの快適さ。「探さない小物携帯システム」の構築

Photo: 山田洋路

この製品の真価は、強力な磁力そのものよりも、それによってもたらされる「体験」にありました。

僕が試したのは、片方を玄関ドア（金属製）に、もう片方を普段使いのバッグに取り付けるというシンプルな運用。これが、毎日を少し快適にしてくれたんです。

帰宅したら、バッグのコネクターを外し、玄関ドアに「カチッ」。外出時は、ドアにくっついたコネクターを「サッ」と外し、バッグのコネクターに「カチッ」。

Photo: 山田洋路

いつも探しがちだった小物類が、定位置にぶら下がっているという安心感は大きいです。そして何より、出がけに玄関からサッと取り外し、バッグ側のコネクターにくっつけるだけでいい。この流れが余計な手間を1つ減らしてくれました。

「MAGtico 3.0」は、こんな人におススメ

Photo: 山田洋路

今回試してみて、「MAGtico 3.0」が「探す」という無駄な時間とストレスを軽減してくれるミニシステムだと再確認。

毎朝、鍵や小物を探して焦っている方や、ミニマルで機能的なデザインのガジェットが好きな方には特におススメできます。

たかがキーホルダーと侮るなかれ。この小さな巨人がもたらす快適な毎日を、ぜひ体験してみてください。「MAGtico 3.0」の、より詳しい情報については、プロジェクトページをご覧ください。

Photo: 山田洋路

