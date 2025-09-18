『ポケットモンスター X・Y』ポケモンスケールワールドにカロス地方のカルムとブリガロン・マフォクシーがセットで登場
バンダイは、『ポケットモンスター X・Y』より「ポケモンスケールワールド カロス地方 カルム＆ブリガロン＆マフォクシー」(6,600円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年1月発送予定。
2026年1月発送予定「ポケモンスケールワールド カロス地方 カルム＆ブリガロン＆マフォクシー」(6,600円)
「ポケモンスケールワールド」とは“人とポケモンが共存する世界”の再現をコンセプトにした、約20分の1スケールで立体表現するフィギュアシリーズ。ポケモンのフィギュアを指先でつまむ小さいサイズから両手いっぱいの大きなサイズまで幅広いボリューム感で揃えることができる。
本商品は、 『ポケットモンスター X・Y』の舞台であるカロス地方から男の子主人公・カルムとブリガロン・マフォクシーがセットになった商品。別売りの「ポケモンスケールワールド カロス地方」とあわせると、カロス地方の最初の3匹の進化形が揃うラインナップになっている。
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
