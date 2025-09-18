おおっ、これiPhoneで見る画面だ！

Apple（アップル）のガジェットはiPhoneで使うのが便利で定番。OSレベルで接続機能が用意されているので、シームレスに接続できるのが使いやすさに繋がっています。

でも、iPhoneじゃなくても、そのシームレスさをAndroidでも目指したのがOPPOのスマホ。

最新フラッグシップ「Find X9 Pro」のデモでは、AirPods 4をiPhoneと似たメニューで接続。イヤホン、ケースのバッテリー状況までチェックできていました。

Weiboの投稿によれば、Find X9シリーズは、Appleの全製品ラインナップとシームレスに統合されて、エコシステムの障壁を打ち破る。…と宣言されているので、もしかしたら現状iPhoneとしかペアリングできないApple Watchも使えたりするの…かも？

ナンチャッテAirDorpはすでに対応済み

ちなみに、前モデルである「Find X8」ではAirDrop風なワイヤレス転送に対応しています。

ただ、送信したいiPhone側に「O+Connect」アプリをインストールしておく必要がありますので、あくまでもAirDrop「風」ね「ふう」。実質、アプリを介した端末間ファイル転送です。

これだとシームレスって言えないし、「AirDorpしたいからこのアプリをインストールしてください」なんて友達にお願いしないといけないので、さすがに…ですよね。

なので、ここからどう進化するのか？どのくらいシームレスになるのか？に注目。日本上陸したら試してみたい！

あとこれは余談ですが、

Image: Weibo

壁紙、寄せすぎではなかろうか。ちょっとハラハラするぜ。

Source: Weibo