AirPodsとAndroidがもっと仲良しに。iPhone風に接続できるスマホ登場
おおっ、これiPhoneで見る画面だ！
Apple（アップル）のガジェットはiPhoneで使うのが便利で定番。OSレベルで接続機能が用意されているので、シームレスに接続できるのが使いやすさに繋がっています。
でも、iPhoneじゃなくても、そのシームレスさをAndroidでも目指したのがOPPOのスマホ。
最新フラッグシップ「Find X9 Pro」のデモでは、AirPods 4をiPhoneと似たメニューで接続。イヤホン、ケースのバッテリー状況までチェックできていました。
Weiboの投稿によれば、Find X9シリーズは、Appleの全製品ラインナップとシームレスに統合されて、エコシステムの障壁を打ち破る。…と宣言されているので、もしかしたら現状iPhoneとしかペアリングできないApple Watchも使えたりするの…かも？
ナンチャッテAirDorpはすでに対応済み
ちなみに、前モデルである「Find X8」ではAirDrop風なワイヤレス転送に対応しています。
ただ、送信したいiPhone側に「O+Connect」アプリをインストールしておく必要がありますので、あくまでもAirDrop「風」ね「ふう」。実質、アプリを介した端末間ファイル転送です。
これだとシームレスって言えないし、「AirDorpしたいからこのアプリをインストールしてください」なんて友達にお願いしないといけないので、さすがに…ですよね。
なので、ここからどう進化するのか？どのくらいシームレスになるのか？に注目。日本上陸したら試してみたい！
あとこれは余談ですが、
壁紙、寄せすぎではなかろうか。ちょっとハラハラするぜ。
Source: Weibo