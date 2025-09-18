¥Þ¥¥·¥Þ¥à¥¶¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¥Ê¥ò¡Ö¤¢¤ë°ÕÌ£¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡×¥Ê¥¤¥ÄÈ¹ÀëÇ·¤È¤Î°Õ³°¤Ê·Ò¤¬¤êÌÀ¤«¤¹
¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢¥Þ¥¥·¥Þ¥à¥¶¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¥Ê¥ò¡Ê¥É¥é¥à¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¡á49¡Ë¤¬17Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥Ê¥¤¥Ä¤ÎÈ¹ÀëÇ·¡Ê47¡Ë¤ä²»³ÚÃç´Ö¤é¤¬»²²Ã¤·¤¿²ñ¿©¤ÎÌÏÍÍ¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¥Ê¥ò¤Ï¡¢80Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é90Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¥Ð¥ó¥É¥Ö¡¼¥à¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢PERSONZ¡Ê¥Ñ¡¼¥½¥ó¥º¡Ë¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢JILL¡Ê65¡Ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤¿¡ÖJILL²ñ¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖÈ¹¤µ¤ó¡ÊÄï¡Ë¤ÏÈ¬²¦»Ò²ñ¡Ê¤¢¤ë°ÕÌ£¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤â¤«w¡Ë¡×¤È¡¢¼«¿È¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ò¥í¥ß¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¡¼²ÃÆ£¤Ê¤ÉÅìµþ¡¦È¬²¦»Ò½Ð¿È¼Ô¤Î²ñ¹ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¤¢¤ëÈ¹¤¬»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÈ¹¤µ¤ó¤È¥¸¥å¥ó¥³¤µ¤ó¤Ï20Ç¯Á°¤Î¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Î¸µ¾å»Ê¤ÈÉô²¼¤È¤¤¤¦¡¢JILL¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤ß¤ó¤Ê¤¬¼Â¤Ï·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Í¤§¤È¤¤¤¦¡ØJILL²ñ¡Ù¤Ç¤·¤¿¡×¡£
¤³¤Î²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉÂÇ¼ó¹öÌçÆ±¹¥²ñ¤Î¥Ù¡¼¥¹¡¢junko¡Ê66¡Ë¤ÈÈ¹¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢¡ÖJILL¤µ¤ó¤Îµì¥í¥Õ¥ÈÏÃ¤ä¥¨¥¢¥í¥¹¥ß¥¹½éÍèÆü¤ÎÏÃ¤Ê¤É¤Ê¤É¤¤¤Ä¤âÏÃ¤·Â¤ê¤Ê¤¤¡ª¡×¤È²ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÂç¤Á¤ã¤ó¤ÈÈ¹¤µ¤ó¤ÏÆ±µéÀ¸¤Ç2¿Í¤È¤â¥É¥é¥Þ¹¥¤¡¢Ìîµå¹¥¤¤À¤«¤é¤½¤Á¤é¤â¥®¥ã¥ë¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¾Ð¡×¤È¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥À¥¤¥¹¥±¤Ï¤ó¤ÈÈ¹¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµ¤·¤¿¡£
È¹¤Ï19Ç¯3·î¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢junko¤È¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡Ö17Ç¯¤°¤é¤¤Á°¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¥³¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¾å»Ê¤Ç¤¹¡£¤¤¤ä¡Á¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¹¥¤¤Ê»ö¤òÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£