¥«¡¼¥ê¡¼¤¬¥É¡¼¥Ô¥ó¥°ÍÆÇ§Âç²ñ¤Ø¡¡¸µÀ¤³¦Î¦¾å100m²¦¼Ô
¡¡ÍèÇ¯5·î¤ËÊÆ¥Í¥Ð¥À½£¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥É¡¼¥Ô¥ó¥°ÍÆÇ§¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡Ö¥¨¥ó¥Ï¥ó¥¹¥È¡¦¥²¡¼¥à¥º¡×¤Î¼çºÅ¼Ô¤Ï17Æü¡¢Î¦¾åÃË»Ò100¥á¡¼¥È¥ë¤Ç2022Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢ÇÆ¼Ô¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥«¡¼¥ê¡¼¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Åìµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤ÏÂåÉ½Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Î¦¾å¤«¤é¤Î½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï½é¡£
¡¡21Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¶ä¡¢24Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÇÆ¼¤Î¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¡¼¥ê¡¼¤Ï¡ÖÀ¤³¦µÏ¿¤Ï¾ï¤Ëµæ¶Ë¤ÎÌÜÉ¸¡£Á´¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¸Â³¦ÆÍÇË¤ËÃí¤®¡¢»Ë¾åºÇÂ®¤Î¿Í´Ö¤È¤Ê¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦Î¦Ï¢¤Ï¤³¤ÎÂç²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿Áª¼ê¤Ï»ñ³ÊÄä»ß¤È¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë