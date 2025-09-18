元女優、美容家の君島十和子さん（59）が17日、自身のインスタグラムを更新。テレビ共演での口約束が実現した人気タレントらとの貴重なプライベートショットを公開した。

「よくありがちな…『今度、お茶でも…』という口約束。ちゃんと実現したんです！私達」と君島さん。「7月末にフジテレビの『ぽかぽか』に大桃美代子さんと出演させて頂き あまりにも 島崎和歌子ちゃんの話術が面白くって さすがだね〜 もっとおしゃべりしたいねって…お茶にお誘いしたんです！」とタレントの島崎和歌子、大桃美代子とのスリーショットを披露した。

「今回は和歌子ちゃんの記念すべき『初アフタヌーンティー』が実現しました！ やっと３人のタイミングがあって 南青山で待ち合わせ！」と南青山でのヌン活を報告した。

「30年前に、テレビの取材で和歌子ちゃんが我が家に…いらして下さって、新米主婦の私の手料理を嫌な顔１つ見せずに召し上がって下さいました。そして、なんと！後日、和歌子ちゃんから長女にプレゼントが届きました」と島崎とのかつての思い出を告白。「20代前半の和歌子ちゃん…テレビの取材でいらしたのにそんなお心遣い出来る方だからこそ芸能界で活躍し続けていらっしゃるんですね」とつづった。

「大桃さんからの確信に迫る質問や TBS感謝祭の話しで盛り上がった あっという間の楽しいお時間…お2人に感謝です！」と記した。

この投稿に、フォロワーからは「楽しそう」「３人とも素敵です」「すごい！いつか、の約束が、実現されるとは」「30年前のテレビ見て覚えてます」「物凄く素敵な空間ですね」「お人柄がわかる優しい笑顔ですね」「ご縁って素敵ですね」などのコメントが寄せられている。