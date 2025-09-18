Æ£°æÁïÂÀ²¦ºÂ¡¢Ï¢¾¡¤ÇËÉ±Ò¡È²¦¼ê¡É¤«¡ª°ËÆ£¾¢±Ã²¦¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤« ÃíÌÜ¤Î¡È¿À¸ÍÂÐ¶É¡É³«»Ï¡¿¾´ý¡¦²¦ºÂÀïÂè2¶É
¡¡¾´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ²¦ºÂ¡ÊÎµ²¦¡¢Ì¾¿Í¡¢²¦°Ì¡¢´ý²¦¡¢²¦¾¡¢´ýÀ»¡¢23¡Ë¤Ë°ËÆ£¾¢±Ã²¦¡Ê22¡Ë¤¬Ä©Àï¤¹¤ëÂè73´ü²¦ºÂÀï¸ÞÈÖ¾¡ÉéÂè2¶É¤Ï9·î18Æü¡¢¿À¸Í»Ô¤Î¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥ª¡¼¥¯¥é¿À¸Í¡×¤ÇÂè2¶É¤ÎÂÐ¶É¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÆ£°æ²¦ºÂ¤¬Àè¾¡¤·¡¢3Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ¹¥È¯¿Ê¤ò¿ë¤²¤¿¡£ËÜ¶É¤ÇÏ¢¾¡¤ò¾þ¤êËÉ±Ò¤Ë¡È²¦¼ê¡É¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤«¡¢°ËÆ£±Ã²¦¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤Î¤«¡¢Î¾¼Ô¤ÎÀï¤¤¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¶É¤ÎÀè¼êÈÖ¤ÏÆ£°æ±Ã²¦¡£
¡ÚÃæ·Ñ¡ÛÆ£°æ²¦ºÂVS°ËÆ£±Ã²¦ ÃíÌÜ¤ÎÂè2¶É¡ÊÀ¸Ãæ·ÑÃæ¡Ë
¡¡Æ£°æ²¦ºÂ¤ÎËÉ±Ò3Ï¢ÇÆ¤«¡¢Æ±³ØÇ¯¤ÎÄ©Àï¼Ô¡¦°ËÆ£±Ã²¦¤Î2´§¤«¡£ÂçÃíÌÜ¤ÎÃæ¤ÇÁè¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëº£´ü¤Î¥·¥ê¡¼¥º¡¦Âè2Àï¤Ï¡¢¿À¸Í»Ô¤ËÉñÂæ¤ò°Ü¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Æ£°æ²¦ºÂ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥ª¡¼¥¯¥é¿À¸Í¡×¤Ç¤ÎÂÐ¶É¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê2²óÌÜ¤Ç¡¢Á°¶É¤Ç¤ÏÇòÀ±¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¶É¤Ç¾¡Íø¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¤É¤Á¤é¤«¡£
¡¡¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÆ£°æ²¦ºÂ¤¬Àè¾¡¡£9·î4Æü¤Ë¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¦¥»¥ó¥È¡¼¥µÅç¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿³«Ëë¶É¤Ï¡¢Æ£°æ²¦ºÂ¤Î´çÌÚ¤ËÂÐ¤·°ËÆ£±Ã²¦¤«¤é»Å³Ý¤±¤Æ³«Àï¡£Æ£°æ²¦ºÂ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¿Ê¹Ô¤·¤¿ÂÐ¶É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÎôÀª¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ËÆ£±Ã²¦¤â¤¦¤Þ¤¯¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±Â³¤±¤ÆÂÐ±þ¡£ºÇ¸å¤ÏºÝ¤É¤¤Àï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ£°æ±Ã²¦¤ÏºÇ½ªÈ×¤Ë¡È¥µ¡¼¥«¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¼ê½ç¡É¤ò¸«¤»¡¢66¼ê¤ÎÃ»¼ê¿ô¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡Ã»´ü·èÀï¤Î¸ÞÈÖ¾¡Éé¤È¤¢¤ê¡¢°ì¶É°ì¶É¤ÎÇòÀ±¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Ë½Å¤¯¤Ê¤ë¡£Æ£°æ²¦ºÂ¤¬Ï¢¾¡¤Ç°ìµ¤¤ËËÉ±Ò¤ËÇ÷¤ë¤Î¤«¡¢°ËÆ£±Ã²¦¤¬¤¹¤°¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£ÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡»ý¤Á»þ´Ö¤Ï³Æ5»þ´Ö¤Î1ÆüÀ©¡¢ËÜ¶É¤ÎÀè¼êÈÖ¤ÏÆ£°æ²¦ºÂ¡£
