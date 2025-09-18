「ドジャース−フィリーズ」（１７日、ロサンゼルス）

右手にファウルチップを受けて負傷者リスト入りしているドジャース、ウィル・スミス捕手がぶっつけでプレーオフに臨む可能性が浮上した。試合前の会見でデーブ・ロバーツ監督が明かした。

本来なら２０日のジャイアンツ戦で戦列復帰する予定だったが、「ウィルの状態は停滞している」と説明。「毎日少しずつよくなっている。きょうはブルペンでグラスノーのボールを受けたことは良い兆候だ。ただ送球や打撃練習をいつ始めるかは分からない。あまり期待しすぎないようにしている」と語った。

その上で「野球の動きを始めるまでは喜べない」とし、今後の予定については「今週末でないことは確か、僕らがアリゾナにいる頃になると思う」と明かし、２３日からのアリゾナ遠征中に実戦形式の打撃練習などができるかどうかのレベルだという。

チームはその後、シアトルに移動し、敵地での３連戦でレギュラーシーズンが終了。プレーオフ進出は確実な状況となっている中、１日から始まるワイルドカードシリーズでぶっつけ本番の出場になる可能性がある。

スミスは３日のパイレーツ戦の守備でファウルの打球を右手に受けて途中交代。５試合を欠場した後、９日のロッキーズ戦でスタメン復帰し、二回の打席で左翼線二塁打を放って先制ホームを踏むなどの活躍で勝利に貢献した。

翌１０日もスタメンに名を連ねていたが、打撃練習後に患部が腫れ始めて出場を断念。その後の２試合は治療を継続しながら代打要員としてベンチで待機していた。

スミスはここまで打線の中軸としてチーム最高の打率・２９６、１７本塁打、６１打点、同２位のＯＰＳ・９０１をマークしていた。