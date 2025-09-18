元モーニング娘。の田中れいな（35）が17日、自身のブログを更新。バースデーイベントを告知した。

田中は「2025年11月11日(水)にバースデーイベント おつかれいな会13 開催決定しました」と告知した。

続けて「去年はバースデーイベントお休みしてみんなと会われんやったけん、なんか年とった感じがなかったし『あれ。誕生日あったっけ?』って感じで。あと誕生日にイベントせんといい気持ちで年末も年越されんなーって感じた2024年でした」と24年を振り返った。

田中は「だけん、今年は開催できて本当に嬉しい!!!めっちゃ楽しみやんねー」と期待を寄せ「当たり前にやりよった事が当たり前じゃなくなる日っていつくるか分からんし(イベントの話だけじゃなくてね)今あるものを大切に毎回『最後かもな』って気持ちで全力で噛みしめて楽しもうと思ってます 11／11を楽しみに過ごそーっと (もう誕生日ケーキ何食べようか悩み中 笑)」とイベントにかける思いを明かした。

田中は24年7月、一般人男性との結婚と妊娠を発表し、同年11月に第1子出産を報告した。