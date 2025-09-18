米国で生成ＡＩ（人工知能）が会話形式で自動回答する「ＡＩチャットボット」を利用後、若者たちが自殺したとされる事件が相次ぎ、社会問題化している。

自殺を肯定し、方法を手引きする役割を担った可能性があるＡＩに対し、遺族らは厳格な規制を求めている。開発企業を相手取り提訴する動きも活発化している。（ワシントン支局 中根圭一、ロサンゼルス支局 後藤香代）

「『宿題を手伝ってくれる存在』として始まったが、自殺のコーチ役になった」

１６日の米議会上院司法委員会公聴会。１６歳の息子アダムさんを亡くしたカリフォルニア州在住のマシュー・レインさんは声を震わせた。

証言などによると、アダムさんは昨年９月、医学部進学に向けた情報収集などのため、米オープンＡＩの「チャットＧＰＴ」を使い始めた。数か月間で数千回もの対話を繰り返し、チャットＧＰＴは最も身近な相談相手となったという。

「人生には意味がない」とアダムさんが悩みを打ち明けた時、チャットＧＰＴは「理にかなっている」などと回答し、自殺に肯定的とも取れる反応をした。チャットＧＰＴが自殺の方法などの情報を提示したのは計１２７５回。アダムさんは今年４月、自室で変わり果てた姿で見つかった。

両親は８月２６日、オープンＡＩなどを提訴。訴状では「アダムをさらに暗く絶望的な場所に引きずり込んだ」と主張している。

公聴会に先立ち、オープンＡＩは今月１６日、チャットＧＰＴがやり取りの内容から利用者の年齢を推定するシステムを開発していると発表した。１８歳未満だと判断すれば、自傷行為などに関する会話を制限することなどが柱で、若者の保護策を強める狙いがある。

ただ、別の企業が開発したＡＩチャットボット「キャラクターＡＩ」の利用が原因で１４歳の男子が自殺したとして、フロリダ州の母親が昨秋、提訴した。遺族からは各社の自主規制には限界があり、政府による一律規制を求める声が上がる。

米ランド研究所によると、ＡＩチャットボットに精神的な支援を求める青少年は、全米で５２０万人に上ると推計される。

同研究所のジョシュア・ブレスロー上級研究員は「孤立しがちな若者が没入するのは、テレビやスマートフォンからチャットボットに変わりつつある。チャットボットは若者の内面と複雑に相互作用し、問題を助長する危険性をはらんでいる」と指摘する。