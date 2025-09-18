今年もキタ！ キターーーッッ！！【マクドナルド】さっそく今日食べちゃう？「月見バーガー」

毎年秋に期間限定で登場する【マクドナルド】の「月見バーガー」。今年はソースが8年ぶりにリニューアルし、新作バーガーも仲間入り！ 今回は多くのファンが虜になりそうな限定バーガーをご紹介します。

秋を告げる一品！「月見バーガー」

「今年もキタ」と@ftn_picsレポーターHaruさんが紹介する「月見バーガー」。バンズで100%ビーフパティ、スモークベーコン、トマトクリームソース、たまごをサンドしています。トマトクリームソースが8年ぶりにリニューアルされ、公式サイトによると「トマト感・マヨ感をより感じられるようにし」「バターの味わいも加わることで、よりクリーミーな味わいに進化」しているのだとか。

チェダーチーズプラスで食べ応えUP！「チーズ月見」

「月見バーガー」にチェダーチーズをプラスした「チーズ月見」は、食べ応えも濃厚さもアップ！ レポーターHaruさんも「見た目も美味しさもUP」とコメントしています。可愛いパケもしっかりチェックして！

限定ハンバーガーに加えて、「月見パイ」や山梨県産シャインマスカット味の「マックシェイク®」も登場しています。ぜひ味わって！

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

writer：Reco.N