「さすがに値札間違えてるのかとおもったわ」売り場で驚いた掘り出しモノ100均ポーチ

ダイソーをパトロールしていると、キャラクターグッズ売り場で掘り出し物を発見しました。大人気ディズニーキャラクターがデザインされたポーチですが、ダイソー商品とは思えないほど、細部まで作りがしっかりとしてるんです！デザインも収納力も申し分なく、お値段はなんと￥330（税込）。コスパ抜群ですよ♪

商品情報

商品名：ダイカットポーチ（くまのプーさん）DC9

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

値札付け間違えてない！？キャラクターグッズ売り場で掘り出し物を発見！

高クオリティなキャラクターグッズが度々話題になるダイソーですが、先日もダイソーで掘り出し物を発見しちゃいました！

今回ご紹介するのは、その名も『ダイカットポーチ（くまのプーさん）DC9』です。プーさんとピグレットがスヤスヤと眠っているイラストが超キュート♡ハチミツのようなカラーのポーチと、雲のような形が可愛らしいですよね。

あまりによくできているアイテムなので、さすがにお高いのでは…？と思いきや、なんとお値段は￥330（税込）。「これ値札間違えてない！？」と、売り場で驚いてしまいました。

ポーチの材質は塩化ビニル樹脂。布の端を細長いテープで包み込むパイピングが施されており、ほつれ防止やデザインのアクセントとしてしっかりと機能しています。

また、ファスナーには星形のチャームが付いていたりと、細部のデザインまでこだわりを感じる作り。これで￥330（税込）はかなりお買い得ですよね。

トラベルグッズがすっぽり収まる！ダイソーの『ダイカットポーチ（くまのプーさん）DC9』

ポーチに小物を収納してみるとこんな感じに。ポンプボトル・クリームジャー・スプレー・乳液ボトル・ヘアブラシなどを入れてもまだ余裕があります。なんとハンドタオルまで一緒に入れられるので、洗面回りのグッズがこれ1つに収まっちゃうんです。

大きめでマチがたっぷりあるポーチなので、ガジェット類の収納もできそう。1つ持っておいて損はないので、即カゴIN推奨です！

今回はダイソーの『ダイカットポーチ（くまのプーさん）DC9』をご紹介しました。

気になった方はぜひ、ダイソーのキャラクターグッズ売り場をチェックしてみてください♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。