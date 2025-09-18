買っとくと便利だよ〜！折らずにきれいに持ち帰れる！コンパクトな100均ケース

今回はダイソーで購入したおすすめ推しグッズをご紹介！イベントやライブなどでゲットした銀テープを、きれいな状態で持ち帰ったり、飾ったり、バッグチャームとして使えるようになる専用ケースです。コンパクトでかさばらないのもうれしいポイント。キレイに思い出を保管できるスグレモノですよ♪早速ご紹介します。

商品情報

商品名：銀テープケース

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

持ち帰りに困らない！ダイソーで見つけた『銀テープケース』

ライブやイベントの特殊効果としてよく使われる銀テープ。ものによってはツアー名がプリントされていたり、メンバーのサインやコメントが入っていたりと思い出になるものもありますよね。

せっかくゲットできても困るのが持ち帰る方法。折ったりカットするのはもったいないし、だからと言って丸めてもすぐ解けてしまう…。

そこで活躍してくれるのが、ダイソーの推し活グッズ売り場で見つけた『銀テープケース』です。

銀テープをくるくるっとまとめたら入れるだけ。きれいな状態で持って帰ることができますよ。

ディスプレイに使ったり、チャームとして使うこともできる！

透明度の高いケースなので、そのまま家でディスプレイとして飾ったり、ボールチェーン付きなのでバッグやポーチに付けて推し活グッズとして使ってもよし！

1個110円（税込）とコスパ◎な商品なので、ライブやイベントごとに増やしても大きな出費にはなりませんよ。

今回はダイソーで購入した『銀テープケース』をご紹介しました。推し活している人必見のマストアイテム。

イベントの思い出をきれいに保管することができるので、ぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。