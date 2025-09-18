100均でも売ってるの？！「無印で見かけて憧れてた」「1000越え覚悟が300円？！」

ダイソーをパトロールしていると、スタイリッシュなお弁当箱を発見しました。クリアな素材が使われているアイテムで、詰めたおかずが見えるデザインなんです。こういった類の物を、以前無印良品で見かけていた筆者。1,000円以上はする代物でしたが、ダイソーのものはなんと300円！必見ですよ♪

商品情報

商品名：抗菌2段透明ランチボックス（705mL）

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：9.7cm×9.3cm×16.3cm

容量：705ml

販売ショップ：ダイソー

無印で見かけて気になってた！フタが透明なランチボックスがまさかの￥330（税込）

ダイソーをパトロール中、行楽グッズ売り場で目を引いたこちらの商品。フタが透明になった2段重ねになるお弁当箱で、その名も『抗菌2段透明ランチボックス（705mL）』です。

こういったクリアな素材が使われているお弁当箱を、以前無印良品で見かけていた筆者。憧れはありましたが、価格が1,000円以上とお高く…気軽に手が出せずにいました。

しかし、今回ダイソーで見つけたこちらの商品は、なんとお値段￥330（税込）！グレーを基調にした無駄のないデザインが気に入り、早速購入してみました♪

おかずが映えて美味しそう！ダイソーの『抗菌2段透明ランチボックス（705mL）』

ご飯とお惣菜を詰めてみました。長方形のシンプルなお弁当箱で、キレイに料理を並べるとスッキリ見えて気分が上がります。

フタをするとこんな感じに。透明なのでおかずが見えて映えますね！機能性も申し分なく、パッキンが付いているので汁が漏れにくい構造がGOOD。フタを外せば、電子レンジもあたため程度なら使用可能です。

上の段はもちろん、下の段にも余計な隙間などがないお弁当箱。使った後も洗いやすく、抗菌仕様なのも嬉しいポイントです。

抗菌仕様といえば、ダイソーの『抗菌薄型お弁当箱』もおすすめ。スリムな形状で持ち運びやすさが格別。おかずも詰めやすいデザインで、忙しい朝に便利ですよ。

今回はダイソーの『抗菌2段透明ランチボックス（705mL）』と『抗菌薄型お弁当箱』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。