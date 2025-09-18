

本記事では、スペインへの「オトナ留学」のリアルな魅力をお伝えします。写真はバルセロナの社会人向け語学学校ドンキホーテ（筆者撮影）

【写真を見る】50代の筆者が訪れたスペインの首都・マドリード。心が浄化されるような美しい建造物はこんな感じ

皆さんは10日間の休みがあったらどこで何をしますか？

通常の旅行では味わえない現地での学びや生活ができるオトナ留学の渡航先として、筆者は今までの記事でドバイやマルタ、セブ島を紹介してきました。

今回は英語圏以外の国を紹介します。日本の社会人が短期間を過ごして歴史や文化、食べ歩きや生活を満喫できる非英語圏の国、それはスペインです。オトナ留学の行き先として、スペインは実はまだ知られていない穴場なのです。

実際に現地を訪れたからこそ見えた、スペインでのオトナ留学のリアルな魅力をお伝えします。

成田空港からドバイ経由でマドリードへ向かう



マドリード・マヨール広場（筆者撮影）

成田空港から空路で合計22時間。エミレーツ航空でドバイ経由にてマドリードにやってきました。

マドリードの空港から街へは、地下鉄やバスなどもありますが、今回はUberで滞在先まで向かいます。Uberなら言葉のバリアに関係なく目的地まで連れて行ってくれるので、初めての土地では便利です。

ただ、空港でUberを使う場合、タクシー乗り場からは離れているところから乗車することが多いので、その点だけ注意が必要です。マドリードの空港の場合は空港横の立体駐車場に乗り場があり、少し探すのに手間取ってしまいましたが、無事に滞在先まで送り届けてくれました。

今回の滞在先は街中の語学学校の近くにある学生寮。寮といってもいかにもヨーロッパ風のかなり歴史のあるビル。まず玄関・フロア・部屋と大きめの鍵が3つ手渡されるのにびっくりです。

到着してすぐに感じるのは、マドリードという街そのものの快適さ。

中心部のプエルタ・デル・ソルから街歩きをしているとカフェやデパート、雑貨屋など素敵なお店が多く、しかも陽気な雰囲気で楽しめます。

8月下旬で気温は高いものの湿度が低いので過ごしやすく、街で出会う人もとても温かい。交通も東京と同じように地下鉄が至る所に通っていて本数も多いので、ストレスなく移動できます。

地下鉄で旧市街まで移動し、石畳のマヨール広場から散策していると歴史を感じさせる建物や美術館がたくさん。夜になれば地元の人々で賑わうバルも多く、大人ならではの楽しみ方ができる街と言えます。

筆者は昔、バルセロナで財布を盗られた経験があり治安の心配が当初あったのですが、今回の滞在中に危険を感じる機会はまったくありませんでした。

社会人に人気の2大語学学校に潜入！

社会人にとってのスペイン留学は、観光だけではない深い学びがあるのが魅力です。

スペイン最大規模の語学学校グループ「エンフォレックス」と「ドンキホーテ」のマドリード校を視察しました。

エンフォレックスは多世代が集うモダンな総合校。建物も現代美術館を思わせるようなとてもお洒落な学校です。同校のドメニコ氏からは、特に力を入れている点として次のようなお話がありました。



マドリードの語学学校エンフォレックス（筆者撮影）

・実践的なスタディ＋ワークにつながるカリキュラム

・無料に近い大学の学費を背景としたスペイン大学進学サポート

・少人数制で学習ニーズに合わせた多様なコース

一方、ドンキホーテは30代以上の社会人を対象にした大人向けの語学学校で落ち着いた雰囲気。70代後半の留学生も学んでいて「オトナ留学」を通じてキャリアや人生の次のステージを見据えて学ぶ姿が印象的でした。

さらに両校はグループ校をバルセロナやバレンシアなど主要都市に展開。2都市・3都市を組み合わせたシームレスな複数都市での留学も可能で、これも魅力的なスタイルです。

マドリードという街の文化的な豊かさと相まって、オトナ留学が世界的なトレンドになりつつあることを実感。キャリアだけでなく人生を豊かにする学びの可能性を強く感じました。

芸術の街バルセロナでガウディに思いを馳せる

マドリードから高速鉄道で約3時間。到着したバルセロナは、街全体が芸術と歴史に包まれた特別な場所。筆者は35年ぶりの訪問でした。

鉄道での移動も最近は日本からアプリで予約できる上、チケットもQR表示されるので、初めての場所でも全く問題ありません。

今回訪問したのは、アントニオ・ガウディのカサ・カルベットにインスパイアされたモダニズム建築の傑作、カサ・ジュンコサにある語学学校ドンキホーテ。

まるで美術館の中にいるような空間でスペイン語を学べる唯一無二の環境です。ガウディの世界観の中で過ごすひとときは、忘れられない経験になりました。

中央にシャンデリアのある素敵なお部屋での少人数制のスペイン語のクラスを見学したのですが、日本人のシニア世代の方もその場にいて、生き生きとスペイン語を勉強されていました。

この学校も社会人をターゲットにしていて、年齢は30〜50代くらいの方が多く学んでいると言います。世界中の学校の視察に行っていますが、間違いなくオトナ留学にお勧めの学校です。

滞在した学生寮も高層階のバルセロナらしい素敵な建築。部屋のある4階まで上がるのは少し大変でしたが、吹き抜けの螺旋式の階段も楽しいものです。

私の部屋はベッドルームとバスルーム、通りに面した机のある小部屋まであり、ちょっとしたレトロなホテルのような部屋。ダイニングルームでは、ビュッフェ形式の朝食と夕食が付いていて、なんと夕食にはパエリヤまで。

オトナだからこそ食と美術も満喫！

そしてバルセロナの魅力は、やはり何といっても食と芸術ではないでしょうか。

旧市街でバル巡りをして、お店ごとの名物のタパスやピンチョスとワインを味わったり、サグラダファミリアやグエル公園といったガウディの建築を巡ってみたり、旧市街のゴシック地区にあるピカソ美術館でゆっくりとピカソの作品を愉しんだりと、オトナならではの楽しさに溢れています。

学びも生活も充実した環境で、バルセロナは文化・芸術を楽しみながらスペイン語を学びたい方に最適な場所と言えるでしょう。



ゴシック地区にあるバル（筆者撮影）

次のバケーションはスペインで自分を取り戻す旅を

スペインでの「オトナ留学」は、ただ語学を学ぶだけでなく、歴史・芸術・日常を五感で味わいながら、自分の大切な時間を取り戻す旅でもあります。

キャリアの軸を見直したい人、新しい価値観に出合いたい人、心をリフレッシュしたい人。どんな動機でもスペインという土地は温かくそして刺激的に迎えてくれるでしょう。

休暇のようで学びがあり、旅のようで人生を見直せる時間――。そんな言葉が似合うオトナ留学の地として、スペインはこれからもっと注目されていくはずです。

【もっと読む】最低賃金は2200円超え！ただし「高額報酬」目当てだと”痛い目を見る”ことも？ オーストラリア「ワーキングホリデー」の実態 では、留学ソムリエ代表取締役の大川彰一氏が、オーストラリアでのワーキングホリデーのリアルについて詳細に解説している。

（大川 彰一 ： 留学ソムリエ 代表取締役）