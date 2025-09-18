ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が17日（日本時間18日）、本拠でのフィリーズ戦の試合前会見に臨み、“捕手事情”に言及した。

チームは正捕手スミスが、今月3日（同4日）のパイレーツ戦で右手にファウルチップを受けた影響で、一度は試合復帰したものの13日に負傷者リスト（IL）入りした。

2番手捕手ラッシングも5日（同6日）のオリオールズ戦で右膝付近に自打球を当て、負傷交代。骨に異常はなかったものの翌6日にIL入りし、前日16日（同17日）に復帰した。

捕手2人を欠く緊急事態を救ったのが夏のトレード期限でレイズから移籍してきた27歳のロートベットだ。好リードで12日（同13日）のジャイアンツ戦で山本の“ノーノー未遂”を演出するなど、先発陣を好投に導いている。

ロバーツ監督は「ベン（ロートベット）は本当にいい仕事をしている。昨日は代打でラッシングを使った。現状ではロートベットをメインに起用する予定だが、明日はロートベットが捕り、その翌日はカーショーの球をラッシングが捕る想定だ」と併用しつつも、当面は“第3捕手”であるロートベットがメイン捕手になるプランを口にした。

そして、IL入りしているスミスに関しては「少しずつ良くなってはいるが、まだ野球の動きを始めていない」と明かした。「悪化はしていないし、少しずつよ良くなっている。今日もブルペンで捕った。ただ投げる、打つといった野球の動きを始めていない。だから楽観視はできないし、心配はしていないが喜べる段階でもない。今週末に復帰することはない。少なくとも今週末までは野球の動きをしない。だから一番早くても来週アリゾナに行ったあたりからになる」と復帰の見通しはまだ先になると語った。