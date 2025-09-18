タレントの平愛梨（40）が17日に放送された日本テレビ系「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（水曜夜8・00）に出演。夫でサッカー日本代表DF長友佑都（39＝FC東京）が息子に対してスパルタになったことを振り返った。

この日はパパ芸人が集合し「パパはつらいよ大賞」を展開。家族や子育ての悲喜こもごもを語った。「学校行事にて…」というトークテーマで、夫・長友について平は「時間さえ合えば一緒に行ってくれる」と学校行事に参加してくれるとした。

息子の卒園式で「保護者の前で子供が将来の夢を語るシーンがあって」とし「大きくなったらサッカー選手になりたいです」と明かした。すると「翌日から長友さんが子供に対してスパルタになってしまって」と長友が息子へ厳しくなったという。

サッカー選手になりたいと明かした息子に対して「家で蹴ろうがどこで蹴ろうが凄い厳しい顔して…やらせるっていう。（息子が）今やらない空気になっていると“サッカー選手になれないよ。そんなんでいいの？なりたいんじゃないの？”って」と振り返り、夫が息子の妥協を許さなくなったと明かした。