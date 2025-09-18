²¬ÅÄ½Ú°ì¡Ö¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡×½ÐÉÊ¤Î³ø»³±Ç²èº×¤Ç³¤³°±Ç²èº×½é»²²Ã¡¡¼ç±é¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ê¤É£³Ìò·óÇ¤
Âè30²ó³ø»³±Ç²èº×¤¬17Æü¡¢´Ú¹ñ¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£21Ç¯¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿¡¢º£Ç¯ºÇ¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÏÃÂê¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¸þ¤±¤ÎÉôÌç¡Ö¥ª¥ó¥¹¥¯¥ê¡¼¥óÉôÌç¡×¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡×¡Ê11·î13Æü¤«¤éÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¡Ë¤Ç¼ç±é¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤¿²¬ÅÄ½Ú°ì¡Ê44¡Ë¤¬¡¢³¤³°±Ç²èº×¤Ë½é»²²Ã¡£¼«¿È¤¬±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤È¤È¤â¤Ë¤ËÎ¹¤ò¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò¤É¤³¤í¤ËÈ´¤Æ¤¤·¤¿¿·¿Í¤ÎÆ£ùõ¤æ¤ß¤¢¡Ê17¡ËÆ£°æÆ»¿Í´ÆÆÄ¡Ê39¡Ë¤òÈ¼¤¤¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤¤¤¿¡£
²¬ÅÄ¤Ï¡Ö¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤«¤é¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ´¶¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£½ÐÉÊ·èÄê»þ¤Ë¤Ï¡¢±Ç²èº×¥µ¥¤¥É¤«¤é¡ÖÆüËÜ¤Î¥É¥é¥ÞÀ©ºî¤Î¥²¡¼¥à¥Á¥§¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¤Û¤É´üÂÔÅÙ¤â¹â¤¯¡¢º£Æü18Æü¤Ë¤ÏÀ¤³¦ºÇÂ®¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£²¬ÅÄ¤Ï¡Ö±Ç²è¤ä±ÇÁü¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡×¤ÈÆ±¤¸¥ª¥ó¥¹¥¯¥ê¡¼¥óÉôÌç¤Ë¡¢Netflix¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÆüËÜºîÉÊ¤È¤·¤Æ½é¤Î2ºîÉÊÆ±»þ¾·ÂÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡×¡Ê10·î16Æü¤«¤éÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¡Ë¤«¤é¡¢¾®·ª½Ü¡Ê42¡Ë±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÈÎø¤ËÍî¤Á¤ëÅ·ºÍ¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿´Ú¹ñ¤ÎÇÐÍ¥¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¡Ê38¡Ë¤È·îÀîæÆ´ÆÆÄ¡Ê43¡Ë¤¬¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤¤¤¿¡£º£Ç¯¤Î³ø»³±Ç²èº×¤Ç¿·Àß¤µ¤ì¤¿¡¢¥¢¥¸¥¢±Ç²èÂÐ¾Ý¤Î¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡¦³ø»³¥¢¥ï¡¼¥É¤ÎÁª¹Í°Ñ°÷¤âÌ³¤á¤ë¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¤Ï¡¢¤Ï¥Ô¥ó¥¯¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢ÅÐ¾ì¡£¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë¡¢·îÀî´ÆÆÄ¤È¤´°ì½ï¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Ìë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÌë¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
·îÀî´ÆÆÄ¤â¡Ö´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë½÷Í¥¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¤µ¤ó¤È¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤±¤Æ¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡¤½¤ì¤âÆü´Ú¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æºî¤ê¤¢¤²¤¿ºîÉÊ¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤¿¤³¤È¤â¸Ø¤é¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶·ã¡£19¡¢20Æü¤Ë¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤È¤Ê¤ë¸ø¼°¾å±Ç¤¬¤¢¤ê¡¢¾®·ª¡¢¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¡¢·îÀî´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ëÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±´ÆÆÄ¤Ï¡Ö³ø»³±Ç²èº×¤Ø¤Î»²²Ã¤Ï8Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤â´Ú¹ñ¤Î´ÑµÒ¤Î¡¢³§¤µ¤ó¤Î²¹¤«¤¤À¼±ç¤ä¾Ð´é¤Ë¿¨¤ì¡¢¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Æ¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿±Ç²è¿Í¤¿¤Á¤È¤Î¸òÎ®¤âÂçÊÑ»É·ãÅª¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»×¤¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¡£¡ÖÌÀ¸åÆü¤Î¸ø¼°¾å±Ç¤¬¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´ÑµÒ¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¿±þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¡¢¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£