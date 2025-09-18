リッター18キロ走る！ BMW新「コンパクトSUV」登場！ 日本にジャストサイズな全長4.5m級ボディ採用の「X2 xDrive20d」追加

人気のコンパクトSACに待望のディーゼルモデルを投入

BMWの日本法人は2025年9月9日、プレミアム・コンパクトSAC「X2」のラインナップに新たなディーゼル仕様「X2 xDrive20d M Sport」を追加したと発表しました。

同日から全国の正規ディーラーで販売を開始し、納車は9月中旬以降が予定されています。

BMW「X2」に待望のディーゼルモデル「X2 xDrive20d M Sport」を追加。（写真はMパフォーマンス仕様「M35i xDrive」）

BMW「X2」は、SUVの力強さとクーペのスポーティなスタイルを融合させた「スポーツ・アクティビティ・クーペ（SAC）」です。2018年に初代が登場し、2023年には2代目（型式：U10）が発表されました。

現行モデルはボディを拡大し、立体的なキドニーグリルやクーペ調のルーフラインなど、よりダイナミックなデザインを採用。

インテリアにはBMWカーブド・ディスプレイや最新OS「BMW Operating System 9」を搭載し、高いデジタル体験を実現しています。

日本市場ではガソリン、ハイパフォーマンスMモデル、ピュアEV（電気自動車）の「iX2」と幅広い選択肢を展開してきましたが、今回ディーゼル仕様が加わったことでラインナップはさらに強化されました。

今回発表された「X2 xDrive20d M Sport」には、2リッター直列4気筒クリーンディーゼルエンジンに48Vマイルドハイブリッドシステムを組み合わせた最新パワートレインを搭載。

エンジン単体では最高出力150馬力・最大トルク360Nmを発生し、システム総合では163馬力・400Nmを発揮します。トランスミッションは7速デュアルクラッチトランスミッション（DCT）、駆動方式は4WD システムのxDriveを採用しています。

ボディサイズは全長4555mm×全幅1845mm×全高1575mm、ホイールベースは2690mm。車両重量は1750kgで、WLTCモード燃費は18.6km／Lを実現。アダプティブMサスペンションを標準装備し、快適性と俊敏なハンドリングを両立します。

X2 xDrive20d M Sportの車両価格（消費税込）は672万円に設定されており、既存のガソリン仕様「20i」（646万円）、Mパフォーマンス仕様「M35i xDrive」（824万円）、EVモデル「iX2」（758万円）と合わせ、X2シリーズの選択肢は一層充実しました。

力強く経済的な走りを可能にするディーゼル仕様が加わったことで、X2はスタイリッシュなデザインや実用性に加え、燃費性能を重視するユーザー層にも訴求できるモデルへと進化したといえます。