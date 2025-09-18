¡ÚÅìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Û¥×¥ê¥×¥ê²¦¼Ô¤Î¿ð´õ¡ÖÌ¤»í¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤«¡¢¾ö¤ß¤«¤±¤é¤ì¤ë¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡×
¡¡Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡¢½©¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡ÖWRESTLE¡¡PRINCESS¡¡6¡×¡Ê9·î20Æü¡¢Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ë¤¬ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏºÇ¹âÊö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹Áª¼ê¸¢»î¹ç¡Ê²¦¼Ô¡á¿ð´õvsÄ©Àï¼Ô¡áÅÏÊÕÌ¤»í¡Ë¤À¡£Î¾¼Ô¤Ïº£Ç¯¤Î¥¤¥Ã¥Æ¥ó¥è¥ó¡Ê1·î4Æü¡Ë¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤ÇÆ±²¦ºÂ¤ò·ü¤±¤ÆÂÐÀï¤·¡¢¾¡Íø¤·¤¿¿ð´õ¤¬Æ±²¦ºÂÃ¥´Ô¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤«¤é9¥«·î¤Î·îÆü¤ò·Ð¤Æ¡¢²¦¼Ô¤ÈÄ©Àï¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤òµÕ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢ºÆ¤ÓÁê¤Þ¤ß¤¨¤ë¡£Âç°ìÈÖ¤òÄ¾Á°¤Ë¹µ¤¨¤¿¿ð´õ¤Ëº£¤Î¶»¤ÎÆâ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¡½¡½¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿²Æ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡ÖÅìµþ¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥«¥Ã¥×¡×¤Ç¤Ï½à¡¹·è¾¡¤ÇÃæÅçæÆ»ÒÁª¼ê¤ËÇÔ¤ì¡¢²¦¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÍ¥¾¡¤Ïº£²ó¤â³ð¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡¡¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¿Í¤Ïº£¤Þ¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢»ä¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Î¾Î¹æ¤ò³Í¤ê¤Ë¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£Ì¤»í¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¤»í¤Î¼ÂÎÏ¤Èµ¤»ý¤Á¤Î¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½¡½Í¥¾¡¤·¤ÆÄ©ÀïÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¿ÅÏÊÕÁª¼ê¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡¡¡Ö·è¾¡¤Ç¤Î¡Ê±óÆ£¡ËÍÀ´¤È¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤Æ¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬Íè¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌ¤»í¤¬Í¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤È¡¢¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢Àè¤ò¸«¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½¡½9¡¦20ÂçÅÄ¶è¤Ç¤Ï¥¤¥Ã¥Æ¥ó¥è¥ó¤Î¥ê¥Þ¥Ã¥Á¤È¤Ê¤ê¡¢Åìµþ½÷»Ò¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£9¥«·î¤¿¤Ã¤Æ¡¢Î©¾ì¤¬µÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¡ÖÌ¤»í¤Î¤¹¤´¤µ¤ò¥¤¥Ã¥Æ¥ó¥è¥ó¤Ç½½Ê¬Ì£¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£Í¥¾¡¤·¤¿Ì¤»í¤ò¸«¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¡Ä¡£Ì¤»í¤ÈÀï¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¶ì¤·¤¤¤·¡¢¥¤¥ä¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½ÅÏÊÕÁª¼ê¤â¥¤¥Ã¥Æ¥ó¥è¥ó¤Ç²¦ºÂ´ÙÍî¤·¤¿²ù¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤«¤Ä¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÍ¥¾¡¤Î·®¾Ï¤òÆÀ¤ÆÄ©¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Á°²ó¤è¤ê¸·¤·¤¤Àï¤¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯³Ð¸ç¤·¤Æ¤ë¤·¡¢¤½¤Î³Ð¸ç¤µ¤¨Ä¶¤¨¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢»ä¤â¡ÊÃ¤Ì¦¡Ë¥ê¥«¤µ¤ó¡¢¤ß¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ê»³²¼¼ÂÍ¥¡Ë¡¢¹Ó°æ¡ÊÍ¥´õ¡Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈËÉ±ÒÀï¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤ÇÆÀ¤¿¤â¤Î¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤·¡¢¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤¬¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤À¤«¤é¡¢»ä¤Ï¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Ï¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤¿¤Ö¤óÁ°À¤¤âº£À¤¤âÀ¸¤Þ¤ì¤â¤Ã¤Æ¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤À¤Ê¤È¡¢¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ù¥ë¥È¤ò·ü¤±¤Æ¡È¥×¥ê¥ó¥»¥¹Ì¤»í¡É¤ÈÀï¤¨¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤ß¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤Á¤í¤óÉÝ¤µ¤È¤«ÉÔ°Â¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½Ð¤·ÀÚ¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½Á°¾¥Àï¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÅÏÊÕÁª¼ê¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Î°ã¤¤¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¡Ö²þ¤á¤Æ¥Ð¥±¥â¥Î¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¥é¥Ã¥¥é¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯µ¤»ý¤Á¤¬Á°¤Î¤á¤ê¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¡£¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ë°ìÄ¾Àþ¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½¡½¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
¡Ö¤É¤³¤Þ¤ÇÌ¤»í¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤«¡¢¾ö¤ß¤«¤±¤é¤ì¤ë¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½¥Ù¥ë¥È¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¡Ö¥Ù¥ë¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë»ä¤Î¥Ù¥ë¥È¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤ë¤·¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÅìµþ½÷»Ò¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½ËÉ±Ò¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÂÐÀï¤·¤¿¤¤Áª¼ê¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¡Ö¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥â¥Í¤µ¤ó¤¬Åìµþ½÷»Ò¤Î¥Ù¥ë¥È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤·¡¢»ä¤Î¤³¤È¤ò¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÉ±Ò¤·¤Æ¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤Æ¤É¤³¤«¤Ç½Ð²ñ¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡¡¡½¡½ÃæÅçÁª¼ê¤Ø¤ÎÀã¿«¤â²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¡¡¡ÖÉ¬¤º¤½¤³¤ÏÄÌ¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤È¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£ËÉ±Ò¤·¤¿¤é»ØÌ¾¤·¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½¤Û¤«¤Ë¤â¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ò¤·¤¿¤¤Áª¼ê¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÀ´¤È¤â¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤·¡Ä¡£¤¿¤À9¡¦20ÂçÅÄ¶è¤Ç¼é¤é¤Ê¤¤¤È¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½9¡¦20ÂçÅÄ¶è¤Ë¸þ¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ä
¡¡¡Öº£²ó¤âÅìµþ½÷»Ò¤é¤·¤¤¥«¡¼¥É¤¬¥®¥å¥Ã¤È½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢ÇÛ¿®¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤â¤¹¤´¤¯ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£É¬¤º¥¥é¥Ã¤È¤·¤¿²¿¤«¤ò¡¢ÌÀÆü¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ë¥×¥í¥ì¥¹¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÆü¡¢Åìµþ½÷»Ò¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×