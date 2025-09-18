アンテノールからハロウィン限定スイーツ♡可愛いおばけや猫パッケージ

神戸生まれのパティスリー「アンテノール」から、秋のハロウィンスイーツが登場♡人気のラングドシャを詰め合わせたギフトや、表情豊かなおばけのレアチーズケーキ、かぼちゃのモンブランなど、見た目も味も楽しめる限定アイテムが勢ぞろい。9月1日より順次販売開始で、オンラインショップでも購入可能です♪ティータイムを華やかに彩る季節限定スイーツをぜひ楽しんでください。

かわいいギフトでハロウィン気分



ハロウィン アソート(S)

ハロウィン アソート(M)

9月1日より「ハロウィン アソート(S)」10個入864円（税込）、「ハロウィン アソート(M)」16個入1,404円（税込）が発売。

チョコレートラングドシャやビスキュイを詰め合わせ、いたずらネコのイラストパッケージで秋の贈り物にもぴったりです。

ハロウィン限定ケーキも登場



ハロウィン・レアチーズ

かぼちゃのモンブラン

10月1日からは「ハロウィン・レアチーズ」735円（税込）や「かぼちゃのモンブラン」756円（税込）が登場。

北海道産素材を使用し、ムースやクリームをぎゅうひやチョコケーキに重ねて可愛いおばけやかぼちゃの形に仕上げています。

パーティーを盛り上げるプティフール



ハロウィン・プティフール

10月15日より「ハロウィン・プティフール」8個入2,916円（税込）が販売開始。

モンブラン、パンプキンシュー、ショコラ、フルーツババロワなど8種のスイーツを詰め合わせ、ハロウィンパーティーやティータイムを華やかに演出します。

アンテノールのハロウィンスイーツで秋を楽しもう♡



アンテノールのハロウィン限定スイーツは、9月1日～10月31日まで順次販売。

ラングドシャギフト（S:864円／M:1,404円）、レーズンサンド・フィナンシェ3個入702円、ハロウィン・レアチーズ735円、かぼちゃのモンブラン756円、プティフール2,916円と、可愛いスイーツが勢ぞろい♡

オンラインショップや全国店舗で購入可能です♪