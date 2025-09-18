アンテノールからハロウィン限定スイーツ♡可愛いおばけや猫パッケージ
神戸生まれのパティスリー「アンテノール」から、秋のハロウィンスイーツが登場♡人気のラングドシャを詰め合わせたギフトや、表情豊かなおばけのレアチーズケーキ、かぼちゃのモンブランなど、見た目も味も楽しめる限定アイテムが勢ぞろい。9月1日より順次販売開始で、オンラインショップでも購入可能です♪ティータイムを華やかに彩る季節限定スイーツをぜひ楽しんでください。
かわいいギフトでハロウィン気分
ハロウィン アソート(S)
ハロウィン アソート(M)
9月1日より「ハロウィン アソート(S)」10個入864円（税込）、「ハロウィン アソート(M)」16個入1,404円（税込）が発売。
チョコレートラングドシャやビスキュイを詰め合わせ、いたずらネコのイラストパッケージで秋の贈り物にもぴったりです。
ハロウィン限定ケーキも登場
ハロウィン・レアチーズ
かぼちゃのモンブラン
10月1日からは「ハロウィン・レアチーズ」735円（税込）や「かぼちゃのモンブラン」756円（税込）が登場。
北海道産素材を使用し、ムースやクリームをぎゅうひやチョコケーキに重ねて可愛いおばけやかぼちゃの形に仕上げています。
パーティーを盛り上げるプティフール
ハロウィン・プティフール
10月15日より「ハロウィン・プティフール」8個入2,916円（税込）が販売開始。
モンブラン、パンプキンシュー、ショコラ、フルーツババロワなど8種のスイーツを詰め合わせ、ハロウィンパーティーやティータイムを華やかに演出します。
アンテノールのハロウィンスイーツで秋を楽しもう♡
アンテノールのハロウィン限定スイーツは、9月1日～10月31日まで順次販売。
ラングドシャギフト（S:864円／M:1,404円）、レーズンサンド・フィナンシェ3個入702円、ハロウィン・レアチーズ735円、かぼちゃのモンブラン756円、プティフール2,916円と、可愛いスイーツが勢ぞろい♡
オンラインショップや全国店舗で購入可能です♪