¡ÖÀÐÇË¤ª¤í¤·¡×¤òÀÅ´Ñ¤Î¤¢¤Î¿Í¤¬µùÉ×¤ÎÍø¤Ë!?¡¡º®ÌÂ¶Ë¤Þ¤ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Î¤æ¤¯¤¨
9·î7Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ÇÂà¿Ø¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ÀÐÇËÌÐÁíºÛ
ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤¬9·î7Æü¡¢¼Ç¤¤òÉ½ÌÀ¡£9Æü¤Ë¤Ï¡¢10·î4Æü¤ËÁíºÛÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¡ÖÀÐÇË¤ª¤í¤·¡×¤ÎµÞÀèË¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ËãÀ¸ÂÀÏººÇ¹â¸ÜÌä¡£¼«¿È¤¬¼óÁêºßÇ¤»þ¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿ÀÐÇË¼óÁê¤Ø¤Îº¨¤ß¤Ïº¬¿¼¤¯¡¢¼«¸ø¤¬ÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿»²±¡Áª¤ÎÄ¾¸å¤«¤é¡Ö¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡×¤ÎÀ¯¶É¤òºî¤ë¤Ù¤¯°ÅÌö¤·¤¿¡£
Î¢¶âÌäÂê¤ÎÀïÈÈ¤Ç¡¢¼«Ì±ÃüÍî¤Î°ú¤¶â¤ò°ú¤¤¤¿¡Ö°ÂÇÜÇÉ¡×»ÄÅÞ¤é¤ÎÆ°¤¤â³èÈ¯²½¤¹¤ë¤Ê¤«¤ÇÇ³¤¨¾å¤¬¤Ã¤¿¡ÖÀÐÇË¤ª¤í¤·¡×¤Î²Ð¼ï¤ÏÆüÁý¤·¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ë¶È²Ð¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀ¯¸¢¤ò¾Æ¤¿Ô¤¯¤·¤¿¡£¿·ÁíºÛ¤òÁª½Ð¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¼«Ì±¤Ï¶á¤¯ÁíºÛÁª¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤¬¡¢¡Ö¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡×¥ì¡¼¥¹¤Î¹ÔÊý¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£±ÊÅÄÄ®¤ÎºÇ¿·¾ðÀª¤òÃµ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁíºÛÁª¤ÏÎÓË§Àµ»á¤ËµùÉ×¤ÎÍø¡©
¢£16Ç¯±Û¤·¤ÎÉü½²·à
¶¼°Ò¤ÎÇ´¤ê¹ø¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿ÀÐÇË¼óÁê¤ÎÅÅ·â¼Ç¤É½ÌÀ¤Ë¡¢¡ÖÄ¹Ï·¡×¤Ï¡Ö¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ê¡×¤È¤Û¤¯¤½¾Ð¤ó¤À¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
2009Ç¯¡¢ÊÆ¹ñ½é¤Î¶âÍ»´íµ¡¡Ö¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤ÎÂÐ±þ¤ò½ä¤Ã¤Æ»Ù»ýÎ¨¤¬µÞÍî¤·¡¢µçÃÏ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿ËãÀ¸À¯¸¢¤Ç´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡ÖËãÀ¸¤ª¤í¤·¡×¡£ÇÀÎÓ¿å»ºÁê¤È¤·¤ÆÆþ³Õ¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÐÇË¼óÁê¤â¤³¤ÎÆ°¤¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢³ÕÆâ¤Îà¿ÈÆâá¤ËÇØ¸å¤«¤éÀÚ¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿ËãÀ¸»á¤Ï¡¢¤³¤Î°ì·ï°Ê¹ß¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Ø¤Î°äº¨¤òÊú¤¨Â³¤±¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¤¢¤ì¤«¤é16Ç¯¡£Ê£¿ô¤ÎµÄ°÷¤¬ÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤òµá¤á¤Æ²ò»¶¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿Åö»þ¤ÈÆó½Å¼Ì¤·¤Ë¤Ê¤ë¸÷·Ê¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¡¢ËãÀ¸»á¤ÏÀÑÇ¯¤Îº¨¤ß¤òÀ²¤é¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¯Áè¤ò»Å³Ý¤±¤¿¡£
¡Ö¤½¤â¤½¤âºò²Æ¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤âËãÀ¸»á¤Ï¡¢ÀÐÇË»á¤¬¼óÁê¤ÎºÂ¤Ë½¢¤¯¤Î¤òÁË»ß¤·¤è¤¦¤ÈÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢ÅÞ½ÅÄÃ¤È¤·¤Æ¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ÎÄã²¼¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤ë·ë²Ì¤È¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»²±¡Áª¤Ç¤ÎÂçÇÔ¤ò¼õ¤±¤¿ÀÕÇ¤ÏÀ¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯¸ÀµÚ¤·¡¢¡ØÀÐÇË¤ª¤í¤·¡Ù¤ÎÏµ±ì¤ò¤¢¤²¤¿ËãÀ¸»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Øº£²ó¤³¤½¤Ï¡Ù¤Î»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Á°ÅÝ¤·¤Ç¤ÎÁíºÛÁª¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ì¤Ð¡¢¡ØÀÐÇË¤ª¤í¤·¡Ù¤ÎÎ®¤ì¤òºî¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Éü¸¢¤â¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦·×»»¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¡ÊÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
¢£¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¤Î¹ÔÊý¤Ï¡©
10·î4Æü¤ËÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿ÁíºÛÁª¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÊ£¿ô¤¬Ì¾¾è¤ê¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¤ÎºÂ¤òÃ¯¤¬¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤ÀÍ½ÃÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£
ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Á°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¡¢·èÁªÅêÉ¼¤ÇÇÔ¤ì¤¿¹â»ÔÁáÉÄ»á¤ÎÆ°¤¤À¡£
¡ÖÀè¤Î»²±¡Áª¤Ç¤ÎÂçÇÔ¤Î°ì°ø¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¡¢¡ØÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡Ù¤Ê¤É²á·ã¤ÊÊÝ¼éÀ¯ºö¤ò·Ç¤²¤ë»²À¯ÅÞ¤Î¼çÄ¥¤Ï¡¢Ä¹´üÀ¯¸¢¤òÃÛ¤¤¤¿°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤ò¤Û¤È¤ó¤É¿À³Ê²½¤Ë¶á¤¤¤Û¤É¤Î´¶³Ð¤Ç»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ø´äÈ×ÊÝ¼éÁØ¡Ù¤È¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¯¡¢°ìÉô¤Î¼«Ì±»Ù»ýÁØ¤¬»Ù»ý¤ËÎ®¤ì¤¿¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Ù¥é¥ë¿§¤Î¶¯¤¤ÀÐÇË¼óÁê¤ò·ù¤¦¤Î¤â¤³¤ÎÁØ¤Ç¡¢ÅÞÀª¤òÉü³è¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÊÝ¼éÁØ¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬µì°ÂÇÜÇÉ¤ÎµÄ°÷¤¿¤Á¡£Èà¤é¤Î°ìÉô¤Ï¡Ø°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤Î¸å·Ñ¡Ù¤ò¼«Ç§¤¹¤ë¹â»Ô»á¤òÃ´¤°¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢µì°ÂÇÜÇÉ¤ÎÁ°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡Ø¥³¥Ð¥Û¡¼¥¯¡Ù¤³¤È¾®ÎÓÂëÇ·»á¤â½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Á¤é¤Ë¤âÉ¼¤¬Î®¤ì¤ë¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤ÎÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
¤µ¤é¤ËÅÞÍ£°ì¤ÎÇÉÈ¶¤òÊú¤¨¤ëËãÀ¸»á¤Ï¡¢¡ÖÁ°²ó¤ÎÁíºÛÁª¸å¤Î¹â»Ô»á¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ËÉÔËþ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¾ðÊó¤â¤¢¤ê¡¢¹â»Ô»á¤¬½÷À½éºËÁê¤ÎºÂ¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤ë¤¿¤á¤ÎÂç¤¤Ê¤¦¤Í¤ê¤ò´¬¤µ¯¤³¤»¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¤è¤¦¤À¡£
°ìÊý¤Ç¡¢È´·²¤Î¥á¥Ç¥£¥¢Ïª½Ð¤ò¸Ø¤ë"¤¢¤Î¿Í"¤Ï¤É¤¦¤«¡£
¡Ö¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤¬¡¢¿ûÁ°¼óÁê¤Î¶¨ÎÏ¤ò¼è¤ê¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¡£¿û»á¤ÏÁ°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤Ï1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç¾®Àô»á¤ò¡¢2²óÌÜ¤ÇÀÐÇË»á¤Î»Ù»ý¤ËÅ¾¤¸¤ÆÀÐÇËÀ¯¸¢ÃÂÀ¸¤Ë°ìÌòÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËãÀ¸»á¤Î¤è¤¦¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¡ØÀÐÇË¤ª¤í¤·¡Ù¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢»²±¡Áª¸å¤â°ì´Ó¤·¤ÆÀÅ´Ñ¤Î¹½¤¨¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¾®Àô»á¤òÈ¼¤Ã¤ÆÀÐÇË¼óÁê¤òË¬¤Í¤ÆËÝ°Õ¤òÂ¥¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¡Ø¼¡¤â¿Ê¼¡Ïº¤ò¿ä¤¹¡Ù¤ÈÀë¸À¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
À¯¼£À¸³è¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤òÇÉÈ¶¤ÈÌµ±ï¤Ç²á¤´¤·¡¢ÇÉÈ¶À¯¼£¤Ë¤ÏÈÝÄêÅª¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡ØÎ¢¶âÌäÂê¡Ù¤Ç¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ò¹¯ÌäÂê¤¬¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬Á°ÌÌ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¼êÂ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÆ°¤¯¾®Àô»á¤ò¼óÁê¤ËÃ´¤¤¤Ç¡Ø±¡À¯¡Ù¤òÉß¤¯¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÀÐÇË»á¤ÎÅÅ·â¼Ç¤¤Ç¡¢¾®Àô»á¤Ï³ô¤ò¾å¤²¤ë·ë²Ì¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤Î¤ÏÁ°½Ð¤ÎÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡£
¡ÖÀÐÇË¼óÁê¤¬¼°Õ¤ò¸Ç¤á¤ëÄ¾Á°¤ËÌÌ²ñ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿û»á¤È¾®Àô»á¤Ç¡¢·ë²ÌÅª¤ËÇÀ¿åÁê¤È¤·¤Æ³ÕÆâ¤Ë¤¤¤¿¾®Àô»á¤¬ÀÐÇË¼óÁê¤Ë°úÆ³¤òÅÏ¤·¤¿·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÀÐÇË¼óÁê¤¬²ò»¶¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤éÅÞ¤ÎµµÎö¤Ï¤è¤ê¿¼¹ï¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¡¢Ê¬Îö¤ò²óÈò¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¾®Àô»á¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¤è¤ê¹â¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¤¿¤À¡¢ÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤â¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¿û»á¤äËãÀ¸»á¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¸æ½ê¤Ë¤ÏÌÜ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾®Àô»á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤âÆóÀ¤µÄ°÷¤Ç¤¢¤ê¡¢À¯¼£·Ð¸³¤â½½Ê¬¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¾®Àô»á¤òÁíºÛ¤ËÍÊÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¼ã¼êµÄ°÷¤òÃæ¿´¤ËÈ¿´¶¤âº¬¶¯¤¤¡£·èÁªÅêÉ¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Â¤È¿É¼¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢µùÉ×¤ÎÍø¤òÆÀ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°Õ³°¤Ê¿ÍÊª¤À¡£
¡ÖÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¡¢ÅÞÆâ³°¤Ç¿®Íê¤ò½¸¤á¤ëÎÓË§Àµ»á¤¬ÍÎÏ¤À¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£½Ð¿ÈÇÉÈ¶¤Îµì´ßÅÄÇÉ¤ÏÎ¢¶âÌäÂê¤Ç¤âÌÜÎ©¤¿¤º¡¢ÀÐÇË¤ª¤í¤·¤âÀÅ´Ñ¤·¤ÆÅ¨¤òºî¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Å¨¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ºÇÂç¤Î¾¡°ø¤È¤Ê¤ë¤«¤â¡×¡ÊÆ±¡Ë
´±Ë¼Ä¹´±¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤â¤¢¤ê¡¢ÀÐÇË¤ª¤í¤·¤Ë¤Ï´ØÍ¿¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿ÎÓË§Àµ»á¡Êº¸Ã¼¡Ë¡£º®ÌÂ¶Ë¤Þ¤ëÁíºÛÁª¤ÇµùÉ×¤ÎÍø¤È¤Ê¤ë¤«¡©
Á°½Ð¤Î±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¤â¤³¤ì¤ËÆ±Ä´¤¹¤ë¡£
¡Ö¹ñÌ±¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â±Æ¤¬Çö¤¤ÎÓ»á¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÞÆâ¤Ï¸À¤¦¤ËµÚ¤Ð¤º¡¢ÌîÅÞ¤«¤é¤Î¿®Íê¤âÀäÂç¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£´±Ë¼Ä¹´±¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿»þ¤âÂ¾ÅÞ¤ÎµÄ°÷¤«¤é¡ØÎÓ¤µ¤ó¤Ê¤éÄÉµÚ¤â¤Û¤É¤Û¤É¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¡Ù¤È·Ú¸ý¤â½Ð¤¿¤Û¤É¡£½°»²Î¾±¡¤Ç¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢¼«Ì±ÅÞÉü¸¢¤Ë¸þ¤±¤ÆÎÓ»á¤ÎÄ´À°ÎÏ¤Ë´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¡Ë
À¤ÏÀ¤Î»Ù»ý¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢ÇÉÈ¶¤ò²õ¤·¡¢ÅÞ¤Î´ðÈ×¤ò¤âÇË²õ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¤â±Ç¤ëÀÐÇË¼óÁê¡£¤½¤Î¸å»ÏËö¤òÃ´¤¦¤Î¤Ï¡¢°ìÂÎÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£
