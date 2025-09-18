大谷翔平は5回ノーヒットノーラン、8回に今季50号も…

ドジャース・大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地のフィリーズ戦に「1番・投手兼指名打者」で投打同時出場。5回まで無安打無得点の投球を見せ、8回には50号ソロを放つなど二刀流で大活躍した。しかし結果はブルペンの大炎上。“既視感”ある展開にSNS上では「なおド」「大谷が奮闘しても勝てないって、まるでエンゼルスじゃん」と絶望的な声が寄せられた。

目も当てられない光景だった。大谷はメジャー自己最速101.7マイル（約163.7キロ）を計測するなど、5回までに許した走者は四球による1人だけ。5回68球（ストライク42球）を投げ、5奪三振1四球、無安打無失点の圧倒的投球だった。しかし、降板後から一気に歯車が狂いだす。

6回から登板したジャスティン・ロブレスキー投手が1死しか取れずに5失点KO。続くエドガルド・エンリケス投手も一発を被弾。それでも8回、大谷の打球速度113.4マイル（約182.5キロ）の爆速50号から同点に追い付き、流れはドジャースに……かと思われた。しかし9回、ブレイク・トライネン投手が2死から痛恨の3ランを献上。まさかの大逆転負けに場内はブーイングがこだました。

大谷の投打の活躍が文字通り台無しとなる展開。もっとも、ファンにとってはある意味で“お馴染み”でもあった。エンゼルス時代は大谷の活躍に反してチームが負けることが多く、「なおエ（なおエンゼルスは負けました）」がSNSを中心に話題を呼んだ。この日のドジャースもまさに「なおエ」を彷彿とさせる負け方となった。

「大谷さんてまだエンゼルスにいたんだっけ？」「ドジャースがエンゼルスみたいに見えてくるな」「大谷君、1人で野球してない？ エンゼルスの時みたく」「ドジャースの中継ぎエンゼルスより酷くないか？」「大谷さんがエンゼルスにいたときと状況が似てる」「まじで青いエンゼルス」「エンゼルスみたい」「今のドジャースって大谷が居たときのエンゼルスみたいなチームになっちゃったな」と、不甲斐ないドジャースがエンゼルスと重なるファンが続出した。（Full-Count編集部）