18日(水)午前8時30分、新潟県関川村に【土砂災害警戒情報】が発表されました。



午前8時30分現在の警戒対象地域は、村上市・新発田市・関川村です。降り続く大雨の影響で地盤が緩み、土砂災害の危険度が高まっています。崖の近くなど、土砂災害の発生しやすい地域にお住まいの方は、特に警戒が必要です。自治体が発表する情報にも注意をし、早めの避難を心がけてください。



午前8時00分までの24時間に、村上市高根では232mmの雨が降り、観測開始以来 9月の最大値を更新する記録的な大雨になっています。また、関川村下関で98mm、胎内市中条で96.5mmを観測するなど、下越を中心に大雨となっています。



このあとも新潟県内では、8日夕方にかけて断続的に雨が降るでしょう。局地的にはカミナリを伴った激しい雨や非常に激しい雨が降り、警報級の大雨となる地域が広がる可能性があります。引き続き、土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水や河川の増水・氾濫にも警戒が必要です。