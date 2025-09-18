日本航空と全日本空輸、ＩＨＩの３社は、航空機用大型エンジンの整備後に性能を確認するための試運転施設「テストセル」を国内に初めて設置する方向で検討を進めている。

２０２９年頃の完成を目指す。現在は海外の施設にエンジンを輸送して整備しているが、輸送を含む費用の軽減や国内の整備能力向上を狙う。

費用軽減 整備能力向上

航空機のエンジンは、退役までの約２０年間で２〜３回の大規模整備を行う。整備では、航空機から取り外したエンジンを分解し、洗浄や検査、修理を行った後、再度組み立てる。試運転では、エンジンを動かして、回転数や温度、圧力、振動などの性能を確認する。

近年、航空機エンジンの大型化が進む一方、国内では、大型エンジンに対応できるテストセルはないという。そのため、国内の航空各社は、貨物輸送機でシンガポールなど海外の試運転施設に大型エンジンを運び、整備や試運転を行っている。

３社が大型エンジンのテストセルの設置を検討するのは、長距離の輸送にかかる費用の軽減が期待できることに加え、海外航空会社の大型エンジンの整備の受注、国内技術者の整備能力向上が期待できるためだ。

３社は、海外からのエンジンの輸送や部品を調達する際の利便性などを考慮し、成田空港（千葉県）などを候補地として、検討を進めている。テストセルは２４時間稼働とし、年間最大２２０回の試運転を行う計画だ。３社は今後、テストセルの施設の詳細や整備スケジュールなどの検討を進めていく。