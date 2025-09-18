テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１８日、ドジャース・大谷翔平投手が１６日（日本時間１７日）、史上６人目となる２年連続５０本塁打を達成したことを報じた。

本拠地・フィリーズ戦に「１番・投手兼ＤＨ」で先発出場。投手として予定の５回をノーヒットで投げ終えると、８回に３試合ぶりの５０号ソロ。チームはリリーフ陣が崩れ、逆転負け。２勝目はならなかったが、リアル二刀流でＢ・ルース（ヤンキース）ら偉人しか到達できなかった領域に足を踏み入れた。

３年連続本塁打王に向けては、トップのシュワバーに３本差とした。初回には投手としてそのシュワバーと初対戦。メジャー自己最速タイの１０１・７マイル（約１６３・７キロ）直球を初球に投げ込み、スライダーで見逃し三振に仕留めた。この三振で今季５０Ｋに到達。昨季の「５０―５０」（５０本塁打、５０盗塁）に続き、またも別の形で史上初の「５０―５０」（５０本塁打、５０奪三振）を成し遂げた。

コメンテーターを務める元テレビ朝日社員の玉川徹氏は、大谷の本塁打王に「まだ望みありますよね」と期待した。シュワバーが過去に５０本、本塁打を打ったことがなかったことから「おかしいな、シュワバー、そろそろ息切れする予定だった」と指摘し「５０は超えてこの辺が限界かなっていう気がするんです」と示した。

シュワバーは残り１０試合。大谷は残り１１試合。シュワバーについて「あと１０試合でゼロ。大谷さんが１１試合で４本…そういう感じかな」と予想していた。その上で本塁打王を逃した場合は「連続ＭＶＰね」と期待していた。