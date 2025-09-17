親が亡くなった後も住める？賃借権の相続と敷金・保証金の違い

賃借権の相続とは何か？

物価高騰の流れが賃貸住宅の家賃にも広がってきている。こうしたこともあった家賃の値上がりを受けて引っ越しを考えている人も増えているようだ。

その一方で、ある程度の値上がりを覚悟でいま住んでいる家に住み続ける人も多い。中でも両親と同居していて、親が亡くなっても広い家のままに住み続けた人も多い。

実際、民間の賃貸アパートに父親と同居父親が亡くなったことから、家主に名義変更を求めたが断られ退去を求められこともあるという。

しかし、こうした場合、退去を拒否できる、

民法では6親等内の血族と配偶者、3親等内の姻族を親族と定めており、子は当然のことながら相続人で、父が有していた賃借権も相続の対象となる。賃借権の承継に家主の承諾は必要なく、家主は相続人の居住を拒めないのが原則なのだ。

とはいえ、実務上は速やかな相続通知と賃料支払の継続、連帯保証人や敷金の承継関係の確認が望ましい。名義変更は必須ではなものの、契約更新時に承継人名義へ改めておくほうが無難だ。というのも、以後の管理や連絡、修繕など何かあったときの手続きを円滑にすすめやすい。

こうしたケースでは、家主に退去を迫られて慌てる必要はなく、相続人としての地位を明確にし、手続を整えることが肝要である。

民法に則り、賃借権は相続可能で、家主の同意は不要とはいえ、家主への通知と必要書類の提出は必須になる。

似て非なる保証金と敷金

一方で、家賃の大幅な値上がりを受けて、引っ越しをする人も増えている。

日本情報クリエイト（本社・宮崎県）の6月の家賃動向調査によれば、東京23区では広い面積帯の物件では空室率がわずかながら悪化しており、東京23区の賃貸住宅市場に変調の兆しがみられるという。

こうした背景もあって、引っ越しを考えている人は増加傾向にあるようだ。

しかし、いざ引っ越し先を決めて、契約になった際に示されるのが「保証金」と「敷金」というもの。引っ越しにあたっての、この出費は、結構痛い。そもそも保証金と資金とはなんなのだろうか。

保証金と敷金は似ていても同じではない。

まず敷金は、賃料や原状回復費など賃借人の債務を担保するために預けるお金のこと。

賃貸の契約が終わり部屋を明け渡した時点で、滞納分や必要な費用を差し引き、残りは返金されるのが原則である。仮に滞納があれば貸主は敷金から充当でき、第三者が差押えや債権譲渡を主張しても、敷金は担保金である以上、まず貸主の債権が優先される、と理解しておけばよい。敷金の位置づけは比較的はっきりしている。

保証金の扱いは契約書を確認

一方、保証金は、同じ「預り金」といわれるが、その性格が一様ではない。

実際には、ビルの規模や契約の枠組み、地域の慣行によって扱いが変わりやすく、そこがトラブルの原因になりがちなのである。また、貸主の債権を支える意味合いに加えて、賃借人が貸主へ資金を貸す「金銭消費貸借」の側面を帯びることもある。

敷金が通常は賃料の数か月分、多くても20か月程度なのに対し、建築費の一部をまかなう目的で「建設協力金」として保証金を差し入れる実務が広がった経緯もある。

加えて、保証金が賃貸借契約の条項に組み込まれる場合もあれば、別立ての金銭消費貸借契約として扱われる場合もある。

つまり、権利金とは異なり、将来返還されるのが通例だが、返還の時期や方法、どの費用に充当できるか、利息の有無などは双方の合意次第という部分もある。

結局のところ、敷金は「明確な担保金」、保証金は「担保と資金供与が交わるお金」と実務的には理解しえおくとよいだろう。

安心して賃貸契約・退去をするために、契約書で用語と取り扱いを具体的に書き分け、運用ルールを事前に明文化しておくことが肝要だ。