東京市場　ピボット分析（資源国通貨）

オージードル
終値0.6653　高値0.6707　安値0.6641

0.6759　ハイブレイク
0.6733　抵抗2
0.6693　抵抗1
0.6667　ピボット
0.6627　支持1
0.6601　支持2
0.6561　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5965　高値0.6007　安値0.5948

0.6058　ハイブレイク
0.6032　抵抗2
0.5999　抵抗1
0.5973　ピボット
0.5940　支持1
0.5914　支持2
0.5881　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3774　高値1.3787　安値1.3727

1.3858　ハイブレイク
1.3823　抵抗2
1.3798　抵抗1
1.3763　ピボット
1.3738　支持1
1.3703　支持2
1.3678　ローブレイク