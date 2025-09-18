東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
オージードル
終値0.6653 高値0.6707 安値0.6641
0.6759 ハイブレイク
0.6733 抵抗2
0.6693 抵抗1
0.6667 ピボット
0.6627 支持1
0.6601 支持2
0.6561 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5965 高値0.6007 安値0.5948
0.6058 ハイブレイク
0.6032 抵抗2
0.5999 抵抗1
0.5973 ピボット
0.5940 支持1
0.5914 支持2
0.5881 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3774 高値1.3787 安値1.3727
1.3858 ハイブレイク
1.3823 抵抗2
1.3798 抵抗1
1.3763 ピボット
1.3738 支持1
1.3703 支持2
1.3678 ローブレイク
オージードル
終値0.6653 高値0.6707 安値0.6641
0.6759 ハイブレイク
0.6733 抵抗2
0.6693 抵抗1
0.6667 ピボット
0.6627 支持1
0.6601 支持2
0.6561 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5965 高値0.6007 安値0.5948
0.6058 ハイブレイク
0.6032 抵抗2
0.5999 抵抗1
0.5973 ピボット
0.5940 支持1
0.5914 支持2
0.5881 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3774 高値1.3787 安値1.3727
1.3858 ハイブレイク
1.3823 抵抗2
1.3798 抵抗1
1.3763 ピボット
1.3738 支持1
1.3703 支持2
1.3678 ローブレイク