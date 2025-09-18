NZドル急落、対円で8日来安値 GDPが予想以上に縮小 不確実性増大 NZドル急落、対円で8日来安値 GDPが予想以上に縮小 不確実性増大

NZドル急落、対円で8日来安値 GDPが予想以上に縮小 不確実性増大



NZ第2四半期GDPは予想以上に縮小した。失業率の上昇と関税政策による不確実性の高まりを受け、前期比で-0.9%と前回+0.9%から縮小した。NZの失業率は5.2%と5年ぶり高水準に上昇、移民減少に生活費上昇が相まって個人消費を抑制した。NZ中銀は年内あと2回の利下げを予想、今年末までに政策金利は2.5%程度と見ている。



GDP縮小を受けNZドルは急落。対ドルで0.5%安、きのうの安値を下回り約1週間ぶり安値。NZドル円は87.60円台から87.10円台まで下落、きのうの安値を下回り8日以来の安値をつけている。NZ株は下げ幅を拡大、弱いGDPに素直に売りで反応。

